Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino: come si balla? Ecco il video tutorial

Tutti ormai canticchiano Musica leggerissima, il brano che Colapesce e Dimartino hanno portato a Sanremo 2021, ma in pochi sanno davvero come si balla. Anche perchè nessuna canzone che si candidi a tormentone dell'anno può prescindere da un balletto che l'accompagni.

Ed ecco dunque che in nostro soccorso, con un video tutorial diffuso via social, arrivano direttamente i due autori di Musica leggerissima, Colapesce e Dimartino.

"Molti di voi stanno ballando senza la tecnica, a caso, senza una prospettiva, come se tutto vi fosse dovuto. No, non va bene. Il grande coreografo internazionale Franz Tomaselli vi dirà come fare".

E chi pensava di dover tirare fuori i pattini a rotelle, come da palco di Sanremo, può star tranquillo: nonostante per preparare la coreografia - che vediamo, nel videoclip ufficiale, riprodotta dai due cantautori - ci siano voluti ben due maestri, Franz Tomaselli e il suo fantomatico mentore Giusto Correnti, per rifarla a casa bastano due mani, due piedi e la capacità di andare avanti, indietro e di lato.

Quarta classificata al Festival di Sanremo 2021, e vincitrice del prestigioso Premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa, Musica leggerissima è anche uno dei brani più ascoltati in radio e sulle piattaforme streaming da quando le luci dell'Ariston si sono spente. Secondo l'ultima classifica Fimi/Gfk, infatti, il brano di Colapesce e Dimartino è al momento il terzo più ascoltato e scaricato in Italia, subito dietro a Chiamami per nome (Fedez/Michielin) e Zitti e buoni (Maneskin).