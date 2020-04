Musica che Unisce: Cristina D’Avena avrebbe voluto essere invitata allo show

La cantante Cristina D'Avena è rimasta delusa per non essere stata invitata allo show Musica che Unisce andato in onda su RAI 1 ed ha espresso il suo disappunto sui social.

Cristina D'Avena si sfoga sui social per essere stata esclusa dal concerto Musica che Unisce. La cantante ha detto di non essere stata contattata dall'organizzazione dell'evento e di esserci rimasta male.

Ieri sera su RAI Uno è andato in onda lo show Musica che Unisce a sostegno della Protezione Civile. La serata hanno partecipato numerosi cantanti tra i quali Andrea Bocelli, Diodato, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Levante, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Tiziano Ferro e tanto altri.

Cristina D'Avena ha seguito la diretta collegandosi con Instagram ed interagendo con i suoi follower. Quando un fan le ha chiesto come mai non partecipasse all'evento ha detto: "Non sono stata contattata e mi dispiace molto, avrei cantato anche io e contribuito con molta umiltà a questo progetto, per aiutare chi ha bisogno in questo momento di emergenza. Avrei cantato le mie canzoni che uniscono tutti grandi e piccini, mi è dispiaciuto veramente tanto. Speriamo che mi chiamino un'altra volta".

L'interprete di innumerevoli sigle televisive ha poi lasciato un messaggio su Twitter che è sembrato meno polemico "In questo momento così delicato avrebbe fatto piacere anche a me partecipare all'iniziativa insieme ai miei colleghi. Sarebbe stato un ottimo modo per dare, nel mio piccolo, un contributo attraverso la mia musica che unisce da sempre 'i bambini di tutte le età', aprendo i cuori e cercando di distogliere i pensieri da questa situazione così difficile".

Il suo sfogo è stato apprezzato dai suoi ammiratori "Non c'era persona più adatta di te a partecipare a questo programma" ha scritto un fan sotto il suo post e ancora "Sicuramente se ci fossi stata tu almeno lo avrei guardato... quale musica può unire più della tuA". Qualcuno, pochi in realtà non ha apprezzato la polemica "In una serata così sentirla cantare Mila e Shiro, anche no, grazie!".