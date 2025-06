Musetti contro Tiafoe martedì 3 giugno al Roland Garros: a che ora e dove vedere il match

L'Italia sogna in grande al Roland Garros 2025. Ai quarti di finale non c'è solo Jannik Sinner nella parte alta del tabellone, ma anche Lorenzo Musetti, protagonista assoluto sulla terra battuta in questa stagione. Il talento di Carrara torna in campo oggi, martedì 3 giugno, per affrontare l'americano Frances Tiafoe nel terzo quarto di finale maschile del torneo.

Il match è in programma sul campo centrale Philippe Chatrier, nella sessione mattutina e non inizierà prima delle ore 15:30, come sempre nel tennis l'orario preciso dipenderà dalla durata dei precedenti incontri.

Il cammino verso i quarti di finale

La sfida tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe sarà il sesto confronto tra i due: l'americano è avanti 3-2 nei precedenti, ma l'azzurro ha vinto l'unico scontro giocato su terra rossa, lo scorso anno agli Internazionali d'Italia. Musetti, reduce da una superba vittoria su Rune, arriva all'appuntamento forte di una straordinaria stagione sul rosso: finalista a Monte Carlo, semifinalista a Madrid e Roma. In questo Roland Garros ha eliminato Hanfmann, Galan, Navone e Rune, mostrando solidità e talento.

Lorenzo Musetti

Tiafoe, testa di serie numero 15, è stato la sorpresa del torneo: ha raggiunto i quarti senza perdere nemmeno un set, battendo Safiullin, Carreno Busta, Korda e Altmaier. Lo statunitense ha nel 2025 come miglior risultato la finale del torneo di Houston, ma a Parigi sta giocando il suo miglior tennis.

A che ora gioca Musetti e dove seguirlo

Il match tra Musetti e Tiafoe è il terzo incontro sul Philippe-Chatrier, dopo Sabalenka-Zheng e Swiatek-Svitolina. Il programma parte alle 11:00, per cui Musetti dovrebbe scendere in campo verso le 15:30. Ecco dove vederlo in TV e streaming.

Diretta TV su Eurosport 1 e 2 (DAZN e canali 210 e 211 di Sky)

Streaming su Sky Go , NOW , DAZN e Discovery+

Non è prevista la diretta in chiaro

Obiettivo semifinale e un traguardo storico

Musetti cerca oggi la prima semifinale in carriera al Roland Garros e la seconda in uno Slam, dopo quella raggiunta a Wimbledon 2024. In caso di vittoria, affronterà in semifinale il vincente tra Carlos Alcaraz, che lo ha sconfitto nella semifinale di Roma, e Tommy Paul.

Se dovesse superare anche questo scoglio, Musetti diventerebbe il terzo italiano dell'era Open a centrare le semifinali Slam su più superfici, insieme a Berrettini e Sinner. Tiafoe, invece, insegue la sua prima semifinale a Parigi e punta a scrivere la storia del tennis americano sulla terra rossa, superficie storicamente poco favorevole ai giocatori a stelle e strisce nell'era Open.

I precedenti tra Musetti e Tiafoe