Morto Alain Delon, il leggendario attore francese aveva 88 anni

Alain Delon, l'attore francese più famoso per i suoi ruoli nei film del regista della Nouvelle Vague Jean-Pierre Melville, in particolare Frank Costello faccia d'angelo, è morto. Aveva 88 anni.

"È mancato serenamente nella sua casa di Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia", secondo una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa AFP dalla sua famiglia.

Oltre a Frank Costello faccia d'angelo, Delon è apparso anche nei brillante film di Melville I senza nome e Notte sulla città.

Altri suoi film significativi sono stati Purple Noon di René Clement, Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo di Visconti, L'eclisse di Antonioni, Due contro la città di José Giovanni e Mr. Klein di Joseph Losey.

La carriera

Dopo che Jean-Paul Belmondo definì cool il cinema francese all'inizio della Nouvelle Vague definitivamente con Fino all'ultimo respiro di Godard, Delon e il regista Melville lo ridefinirono Frank Costello faccia d'angelo, in cui interpretava un killer mercenario che aggiustava sempre il suo cappello di feltro in modo che fosse perfetto, l'attore fu paragonato a James Dean per la sua straordinaria bellezza.

Alain Delon in Frank Costello Faccia d'angelo

Durante gli anni '60 e '70 Delon divenne famoso non solo in Francia ma in regioni diverse come il Giappone, la Cina comunista (dove una versione del 1975 di Zorro con Delon nei panni del popolare eroe fu uno dei primi film western proiettati nel paese dopo la Rivoluzione culturale) e l'America Latina.

Lo straordinario fascino di Delon si è cristallizzato in Frank Costello faccia d'angelo. Lo studioso di cinema David Thomson lo ha descritto come "l'angelo enigmatico del cinema francese, solo 32enne nel 1967, e quasi femminile. Eppure così serio e immacolato da essere ritenuto letale o potente".

In Frank Costello faccia d'angelo Melville segue meticolosamente l'assassino di Delon, Jef Costello, mentre crea un alibi, fa fuori il proprietario di un night club, supera una fila di poliziotti, scopre che coloro che lo hanno assunto lo hanno tradito e viene braccato dalla polizia. La trama è molto, molto meno importante dello stile del film e del ritratto che Delon fa dell'assassino.

Alain Delon ne La piscina

Il primo film importante di Delon è stato Purple Noon di René Clement del 1960, un adattamento del romanzo di Patricia Highsmith Il talento di Mr. Ripley, con Delon nel ruolo dello psicopatico Tom Ripley, che uccide il suo amico e ne ruba l'identità. Il film ha reso l'attore una star negli Stati Uniti.

Nell'eccellente Rocco e i suoi fratelli di Visconti, anch'esso realizzato nel 1960, Delon ha interpretato il personaggio del titolo, parte di una famiglia povera che si trasferisce a nord, a Milano, dal Sud Italia in cerca di maggiori opportunità. Il suo personaggio piuttosto passivo diventa con riluttanza un pugile per sostenere la famiglia.

Qualche anno dopo, Delon lavorò di nuovo per Visconti, nel capolavoro del regista del 1963 Il gattopardo, in cui Burt Lancaster interpretava un principe siciliano del XIX secolo che cerca di affrontare la rivoluzione e quello che avrebbe significato per la sua famiglia e la sua classe sociale. Delon interpretava il suo affascinante nipote, che si unisce ai rivoluzionari per poi unirsi all'esercito del re; aveva una chimica palpabile nel film con la bellissima Claudia Cardinale.

1962: Monica Vitti e Alain Delon in una immagine promozionale de L'eclisse

Nel 1962, Delon recitò con Monica Vitti in L'eclisse di Antonioni, il secondo capitolo della famosa trilogia sull'alienazione del regista. Nel 1969 recitò con Romy Schneider e Maurice Ronet nel thriller carico di erotismo La piscina.

Ha recitato con Richard Burton, Schneider e Valentina Cortese in L'assassinio di Trotsky di Joseph Losey del 1972 e qualche anno dopo lavorò per Losey nel brillante Mr. Klein. Delon ha recitato in tre film con una superstar francese di una generazione precedente, Jean Gabin: i drammi polizieschi Colpo grosso al Casinò (1963), Il clan dei siciliani del 1969 e Two Men in Town.

Alain Delon e Claudia cardinale ne Il gattopardo

Delon ha ricoperto un ruolo di supporto in Una Rolls-Royce gialla nel 1964 e in Parigi brucia? di René Clément. Nel 1971 ha recitato con Charles Bronson, Toshiro Mifune, Ursula Andress e Capucine nella produzione internazionale diretta da Terence Young Sole rosso.Il western, girato in Spagna, non è stato molto apprezzato negli Stati Uniti ma ha avuto successo in Europa e Asia.

Nel 1973 Delon si riunì con il suo co-protagonista de Il Gattopardo Burt Lancaster per il thriller diretto da Michael Winner Scorpio, in cui interpretava un assassino incaricato di eliminare la spia stanca di Lancaster.

La vita

Alain Fabien Maurice Marcel Delon nacque a Sceaux, Hauts-de-Seine. Suo padre era di origine francese e corsa italiana, sua madre di origine francese e tedesca. I suoi genitori divorziarono presto e l'infanzia burrascosa di Delon incluse frequenti espulsioni da scuola. Dopo il servizio militare nell'Indocina francese, fece lavori saltuari nei dintorni di Parigi, dove incontrò l'attore Jean Claude Brialy, che lo invitò al Festival di Cannes del 1956, dove Delon strinse alcuni contatti professionali.

Debuttò nel cinema l'anno successivo con un piccolo ruolo in Manda una donna quando il diavolo fallisce di Yves Allegret. Mentre David O. Selznick era in Italia per girare Addio alle armi in Italia, o forse a Cannes, incontrò Delon e gli offrì un contratto a Hollywood a condizione che l'attore nascente imparasse l'inglese, ma Delon rifiutò qualsiasi idea del genere, anche se fece tre film americani nel corso degli anni.

Alain Delon in Mr. Klein

Nei primi anni '80 ci fu un periodo in cui Delon cercò di fare carriera dietro la macchina da presa, a partire dal 1981 con Per la pelle di un poliziotto, che adattò da un romanzo di Jean-Patrick Manchette, diretto e interpretato al fianco di Anne Parillaud; seguito l'anno successivo da Il bersaglio, in cui lui e Robin Davis adattarono di nuovo un romanzo di Manchette e co-diressero, sebbene Delon non fosse accreditato. Ha adattato diversi altri romanzi in film durante gli anni '80 e ha scritto un paio di sceneggiature originali.

Ha recitato come personaggio principale nel dramma poliziesco francese per la TV Frank Riva nel 2003 e come Giulio Cesare nel film del 2008 Asterix alle Olimpiadi.

La vita amorosa di Delon era di grande interesse per i media francesi. Ebbe una relazione con l'attrice tedesca Romy Schneider dal 1959 al 1964, ma mantenne i rapporti con lei per molto tempo. Alla fine morì per un mix di antidolorifici e alcol nel 1982. Ai Césars del 2008, Delon salì sul palco per ricevere in sua vece un premio che avrebbe segnato il suo 70° compleanno e chiese al pubblico di onorarla con una standing ovation.

Cannes 2019: Alain Delon saluta sul red carpet

Tuttavia, durante la sua relazione con Schneider, ebbe una relazione con Nico (dei Velvet Underground), con cui ebbe un figlio, Ari Boulogne. Sposò Nathalie Barthélemy nel 1964 e ebbe un figlio, Anthony. La coppia divorziò nel 1969.

Delon ebbe in seguito una relazione di 15 anni con l'attrice francese Mireille Darc e poi una con la modella olandese Rosalie van Breemen, con la quale ebbe due figli, ma si separò nel 2002. Nel 2019 gli fu conferita una Palma d'oro onoraria. Nel 2024 la sua famiglia lo pose sotto tutela dopo aver avuto un ictus nel 2019.