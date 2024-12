Mufasa - Il re leone: il regista Barry Jenkins svela il suo film preferito del 2024

Il cineasta, al cinema con il prequel del remake Disney, ha confessato la sua preferenza per l'anno che sta per finire.

Barry Jenkins ha confessato il film che l'ha maggiormente colpito nel 2024. L'ultimo lavoro del regista, Mufasa - Il re leone, è al cinema in questi giorni ma nel suo cuore c'è un lungometraggio uscito proprio quest'anno.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Barry Jenkins non ha esitato nel nominare il film che ha trovato maggiormente interessante in quest'annata cinematografica che si sta per concludere tra pochi giorni.

Il film preferito di Barry Jenkins

"Finora, Nickel Boys. Al mille per cento" ha esclamato Barry Jenkins "Punto e basta. L'ho guardato due volte in tre giorni. Amo, amo, amo quel film. RaMell Ross è un vero visionario e un autentico artista. Quel film è straordinario".

Ethan Erisse e Brandon Wilson, protagonisti di Nickel Boys

Nickel Boys racconta la storia di due ragazzi afroamericani, Elwood e Turner, interpretati dai nuovi talenti Ethan Erisse e Brandon Wilson, che vengono inviati in una scuola abusiva nella Florida degli anni '60.

La lode del regista e i premi per il film

In un saggio per Variety, Barry Jenkins ha lodato ulteriormente il film, definendolo un 'lavoro che ridefinisce il medium esteticamente e spiritualmente'. Il regista l'ha definito come un cinema ricco e travolgente, elogiando l'utilizzo della macchina da presa, che racconta la storia in prima persona.

Mufasa, intervista a Barry Jenkins: "Il Cerchio della vita? Esploro il suo lato oscuro"

Nickel Boys è stato nominato tra i dieci migliori film del 2024 dall'American Film Institute, vincendo due premi ai Gotham Awards: il premio come miglior regista a RaMell Ross e quello al miglior attore rivelazione a Brandon Wilso.