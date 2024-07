MUBI e Locarno 2024 insieme per premiare l'opera prima più promettente

Novità in arrivo al Locarno Film Festival. Per la sua 77esima edizione, la manifestazione diretta da Giona Nazzaro ha stretto una collaborazione con lo streamer MUBI per dar vita a un nuovo premio trasversale, il MUBI Award - Debut Feature. Il riconoscimento sarà assegnato a una o un regista che presenterà il suo lungometraggio d'esordio in prima mondiale o internazionale all'interno della selezione ufficiale del Festival.

Fondato nel 2007 da Efe Çakarel, MUBI è un distributore internazionale, una società di produzione e una piattaforma di streaming che crea, seleziona, acquisisce e promuove film visionari, rendendoli disponibili al pubblico di tutto il mondo. Tra i lungometraggi d'esordio distribuiti da MUBI si segnalano il vincitore ai BAFTA Aftersun, diretto da Charlotte Wells (membro di giuria per il Concorso Internazionale a Locarno76), il multipremiato How to Have Sex di Molly Manning Walker, Hot Milk di Rebecca Lenkiewicz, con Emma Mackey, Vicky Krieps e Fiona Shaw e Medusa Deluxe di Thomas Hardiman.

Un nuovo premio

Animato dalla stessa passione per la scoperta dei grandi cineasti di domani, il Locarno Film Festival collaborerà con MUBI al MUBI Award - Debut Feature, assegnato a un'eccezionale opera prima della selezione ufficiale del Festival con un premio di 10'000 CHF ripartito equamente tra regista e produzione. Il riconoscimento celebra le visioni più audaci e distinte della narrazione e le possibilità estetiche del mezzo cinematografico, mettendo in luce i nuovi film che daranno forma al futuro del cinema.

Il premio sarà assegnato dalla giuria Opera Prima del Locarno Film Festival, composta dal regista e produttore marocchino Khalil Benkirane (Doha Film Institute), dall'attrice finlandese Alma Pöysti (protagonista di Foglie al vento di Aki Kaurismäki, distribuito da MUBI) e dalla make-up designer Esmé Sciaroni (di recente sul set de _La chimera_di Alice Rohrwacher).

Le dichiarazioni

Efe Çakarel, Fondatore e AD di MUBI, dichiara: "Promuovere il grande cinema e i cineasti che lo creano è la ragion d'essere di MUBI. Speriamo davvero che questo premio aiuti una nuova generazione di talenti a dare vita alle loro visioni e far sentire le loro voci. Non vediamo l'ora di vedere i capolavori del futuro e di condividerli con il resto del mondo su MUBI".

Aggiunge Giona A. Nazzaro, Direttore artistico del Locarno Film Festival: "Una nuova e prestigiosa collaborazione per sostenere con sempre più convinzione e in maniera ancora più incisiva il cinema emergente. Siamo molto contenti di collaborare con MUBI a un nuovo premio in grado di aprire strade inedite per il cinema giovane e d'autore, difendendo la libertà artistica e la creatività. Una nuova collaborazione ma una sola missione: un premio per il cinema di oggi che crei le premesse del cinema di domani".

La cerimonia di premiazione del Festival, durante la quale verrà assegnato anche il MUBI Award - Debut Feature, avrà luogo al Cinema GranRex sabato 17 agosto alle 14.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Locarno Film Festival.