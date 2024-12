MUBI Fest 2024: la prima edizione a Milano dal 13 a 15 dicembre

Lo streamer lancia il MUBI Fest 2024, manifestazione ricca di film, ospiti speciali e panel che si terrà a Milano dal 13 al 15 dicembre 2024 nell'ADI DESIGN MUSEUM.

MUBI Fest è un evento aperto a tutti gli appassionati di cinema e offrirà una serie di attività speciali: installazioni interattive, corner dedicati al mondo MUBI e altre esperienze coinvolgenti per il pubblico. Le attività che si svolgono all'interno del museo sono a ingresso gratuito. A tutti gli altri eventi è possibile accedere su prenotazione.

Il programma

Con un programma ricco e variegato che spazierà tra proiezioni di lungometraggi, cortometraggi e rassegne tematiche, il pubblico incontrerà ospiti d'eccezione e avrà la possibilità di partecipare a talk, visitare installazioni artistiche e ascoltare concerti e dj set.

Tra le anteprime del festival si segnala la proiezione di uno dei titoli più attesi della stagione, Queer di Luca Guadagnino, interpretato da uno straordinario Daniel Craig, in uscita il 13 febbraio 2025. In programma anche Grand Theft Hamlet, una rilettura innovativa del capolavoro shakespeariano girata interamente in-game, vincitore del premio Best Documentary Feature al SXSW di quest'anno e dei premi Best Debut Feature Documentary e The Raindance Maverick Award dell'edizione appena conclusasi dei BIFA. Ad introdurlo sarà presente il co-regista e protagonista Sam Crane.

Gli incontri

Una scena di Grand Theft Hamlet

Gli incontri e i Q&A vedranno la partecipazione di talenti e filmmaker e interpreti della scena cinematografica contemporanea italiana e internazionale come Alice Rohrwacher, Luca Marinelli, Tarsem e Alexandre Koberidze.

Si segnala, inoltre, la rassegna Le Prime Volte, un progetto che celebra i migliori esordi cinematografici italiani degli ultimi dieci anni. Pensata per dare risalto ai talenti emergenti del nuovo cinema italiano, questa sezione vedrà la partecipazione di registe e registi che hanno già lasciato un segno importante nel panorama contemporaneo. Irene Dionisio (Le Ultime Cose), Yuri Ancarani (Atlantide, Il Popolo delle Donne) e Tommaso Santambrogio (Gli oceani sono i veri continenti), condivideranno esperienze e riflessioni sui loro percorsi creativi.

Spazio anche alla musica con gli interventi di Francesco Bianconi e Margherita Vicario, e gli imperdibili dj set di N.A.I.P. e Ciao Discoteca Italiana. Inoltre, il festival darà spazio a dialoghi con personalità di spicco del panorama social e culturale, tra cui Marina Pierri, Juliet Vampire (Giulia Quintabà), Cortomiraggi (Elisa Pellegrino) e Matilde Santantonio.

Tra le rassegne tematiche in programma, Piccoli Film, Grandi Nomi offrirà una selezione di cortometraggi di grandi autori come Sofia Coppola, Bong Joon-Ho e Aki Kaurismäki. Millennial Sull'Orlo di Una Crisi di Nervi esplorerà le inquietudini e le trasformazioni di una generazione in crisi, con proiezioni di film cult generazionali come Shiva Baby di Emma Seligman con Rachel Sennott e l'ultimo film di Zia Anger, My First Film, con Odessa Young. Queste selezioni offriranno al pubblico l'opportunità di scoprire opere che raccontano il cinema con prospettive fresche e originali, rivelando il talento di autori affermati e nuovi creatori.