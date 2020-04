Mtv Unplugged At Home: i concerti e le esibizioni in rotazione su Mtv

La line-up di superstar per MTV Unplugged at Home si arricchisce con la partecipazione di tanti nuovi artisti: scopriamo insieme quelli in rotazione su Mtv su Sky!

MTV ha annunciato oggi ai fan a livello globale che avranno un posto in prima fila per le esibizioni di Shaggy, Alessia Cara, Jewel, Melissa Etheridge, Monsta X, Bazzi, CNCO e FINNEAS - restando al sicuro grazie al distanziamento sociale - durante una speciale edizione del suo premiato e iconico format MTV Unplugged riadattato per questo particolare periodo storico in MTV Unplugged at Home.

Il brand internazionale rivolto ai giovani sta, infatti, riunendo i fan ed i loro musicisti preferiti durante questo periodo senza precedenti per mostrare come la gente può rimanere connessa da casa grazie al potere della musica e dell'intrattenimento. L'edizione speciale del programma coincide con il lancio da parte di MTV di #AloneTogether, una campagna globale promosso da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands e affiancata in Italia anche dal claim#iorestoacasa, attarverso la quale gli artisti educano i giovani sull'importanza del distanziamento sociale per appiattire la curva del coronavirus.

Una foto di Wyclef Jean

A partire da oggi con Alessia Cara, le esibizioni saranno disponibili regolarmente in streaming su MTV YouTube, Instagram e Twitter, con artisti sempre diversi che saranno annunciati man mano. Questo format è nato grazie Wyclef Jean, vincitore del premio Grammy e superstar da disco di platino, Yungblud, famoso cantante inglese e JoJo, cantante multi-platino del genere pop/ R&B. Tutte le performance saranno in rotazione anche su MTV Music (canale 704 di Sky).

Reinventando il famoso programma musicale come un'esperienza digitale multi-piattaforma, la nuova serie di mini-concerti sarà caratterizzata da set acustici molto semplici e da artisti che eseguono i loro più grandi successi dalle loro abitazioni, consentendo agli appassionati di musica di trovare conforto nelle loro nuove realtà accanto agli altri fan.

Dal suo debutto nel 1989, MTV Unplugged è stato caratterizzato da spettacoli indimenticabili di numerosi artisti, tra cui: Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen, Adele, Pearl Jam, Maroon 5, Miley Cyrus, Shawn Mendes, Lil Wayne e molti altri.