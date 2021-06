MTV: ecco la programmazione speciale Pride a supporto della comunità LGBT

Su MTV (Sky su 130 e in streaming su NOW), MTV Music (Sky su 131 e 704) e VH1 (67 del DTT) arriva la programmazione speciale a supporto della comunità LGBT!

Iniziative e parate arcobaleno in nome e per la difesa dei diritti delle persone omosessuali e LGBT colorano le strade di tutto il mondo nel mese di giugno e, oggi sabato 26 giugno, anche MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW), MTV Music(Sky canale 131 e 704) e VH1 (canale 67 del DTT, 22 di Tivùsat e 715 di Sky) promuoveranno i valori di inclusione e diversità attraverso una programmazione speciale dedicata. I loghi di MTV e VH1 avranno i colori dell'arcobaleno.

Da sempre i brand di intrattenimento di ViacomCBS si impegnano per raccontare e far risuonare le storie, le esperienze e i messaggi più significativi legati alla comunità LGBTQIA+. È attraverso la conoscenza e l'empatia, la collaborazione e l'unione delle forze, che si possono raggiungere grandi obiettivi di inclusione. Su MTV andranno in onda puntate a tema dei programmi più iconici del canale: da Geordie Shore e Floribama Shore in cui i personaggi partecipano ai Pride delle loro città, passando per gli episodi speciali di Friendzone, Just Tattoo Of Us e Catfish: false identità. Inoltre, nel corso del mese di giugno, MTV ha colorato il proprio logo di arcobaleno diventando MTV Pride.

Di particolare rilevanza anche la campagna MTV Out Loud Proud che, partita dagli USA e declinata in chiave locale sui canali social, racconta il passaggio sofferto del coming out attraverso la voce di artisti e attivisti che hanno vissuto questa esperienza in prima persona. L'attenzione del brand sui temi legati all'inclusione e alla diversità andrà avanti anche nel corso del mese di luglio attraverso una serie di contenuti speciali che vivranno sui social ufficiali di MTV Italia. Invece su MTV Music e VH1 andrà in onda in alta rotazione per tutto il giorno il video Born this Way di Lady Gaga per promuovere un messaggio di accettazione verso se stessi e gli altri, di coraggio e libertà personale attraverso la voce e le note di una delle artiste più influenti degli ultimi anni.

Il sostegno verso la comunità LGBTQIA+ nel mese del Pride ribadisce l'impegno di ViacomCBS nel fornire supporto alle minoranze etniche, religiose, linguistiche e culturali attraverso azioni che mirano a diffondere la conoscenza e la bellezza della diversità. A conferma dell'impegno di tutta la media company verso l'inclusione, l'adozione da parte di ViacomCBS della policy "No Diversity No Commision" per l'attuazione in ogni produzione dei valori di Diversità, Inclusione ed Equità.