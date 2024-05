MTV Movie & TV Awards: lo show non andrà in onda nel 2024

MTV ha annunciato che nel 2024 non sarà trasmesso lo show Movie & TV Awards, dedicato al meglio del cinema e della tv.

L'edizione 2024 dei premi MTV Movie & TV Awards non si svolgerà: l'emittente ha infatti intenzione di ripensare alla formula dell'evento e si è quindi deciso di non proseguire con la produzione della serata.

L'evento, dedicato ai progetti televisivi e cinematografici, tradizionalmente va in onda all'inizio dell'estate.

I cambiamenti avvenuti nel 2023

Nel 2023 gli scioperi che si sono svolti a Hollywood avevano avuto un impatto significativo sulla consegna dei riconoscimenti MTV Movie & TV Awards. L'attrice Drew Barrymore, inoltre, aveva deciso di rinunciare alla conduzione della trasmissione in segno di rispetto nei confronti degli sceneggiatori. I produttori avevano quindi deciso di procedere con una consegna dei premi non trasmessa dal vivo, ottenendo comunque dei dati di ascolto rispettabili.

Dopo la messa in onda dell'evento televisivo si era quindi ipotizzato che in futuro si potesse mantenere la scelta di realizzare l'appuntamento con segmenti girati in precedenza. Le fonti di Deadline hanno ora confermato che, dopo l'assenza nel 2024, i premi dovrebbero ritornare nel 2025.

Lo show aveva debuttato sugli schermi di MTV nel 1992, inizialmente solo con le categorie cinematografiche, aggiungendo quelle televisive nel 2017.