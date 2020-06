MTV Movie & TV Awards rinviati a fine 2020

Gli MTV Movie & TV Awards, i popolari premi di MTV, slittano a fine 2020 per via dell'emergenza sanitaria globale. La manifestazione segue la lunga scia di kermesse ritardate, cancellate o spostate su internet per dar vita a versioni virtuali.

Al momento il destino degli MTV Movie & TV Awards, come quello dei più popolari Oscar, è incerto, ma l'intenzione dei produttori di MTV sarebbe quello di auspicare a fissare la cerimonia entro dicembre. Se alla fine si deciderà di cancellare l'edizione 2020, questa sarà la prima volta in 27 anni che lo show non va in onda.

Nati nel 1992, gli MTV Movie & TV Awards rappresentato una delel più spumeggianti celebrazioni dell'industria con gli iconici popcorn dorati consegnati alle stelle di cinema e televisione dopo il voto del pubblico. Lo scorso anno la cerimonia è stata condotta da Zachary Levi e ha visto tra i vincitori il blockbuster Avengers: Endgame, Il trono di spade e The Handmaid. Al momento gli organizzatori stanno cercando una soluzione sicura per non annullare l'evento.