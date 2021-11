MTV EMA 2021, anche i Maneskin stasera sul palco: a che ora e dove vedere lo show in Italia

Gli MTV EMA 2021 tornano in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria stasera con la celebrazione globale della musica per il pubblico di tutto il mondo, una notte indimenticabile che ospiterà le performance delle più grandi star del mondo, Måneskin compresi.

A che ora

In Italia, tutti i brand a target adulti di ViacomCBS Italia daranno ampia copertura agli MTV EMAs 2021: l'evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20:00 con il Pre Show e dalle 21:00 con il Live Show.

Dove vedere lo show in Italia

Gli MTV EMA 2021 andranno in onda, a partire dalle 20:00 con il pre-show, su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky). Su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW) andrà in onda solo il Live Show, sempre in diretta.

Mentre su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre, 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD) e Spike (canale 49 del digitale terrestre, 26 di Tivùsat e 169 di Sky) lo spettacolo sarà in onda dalle 23:20 in replica.

Chi si sintonizzerà su MTV, Comedy Central, VH1, oltre che nelle repliche su Paramount Network e Spike, avrà la possibilità di seguire l'evento con il commento a caldo di Carolina Di Domenico e Guglielmo Scilla: gossip e curiosità, senza togliere spazio allo show. Mentre su MTV Music l'evento si potrà seguire in lingua originale, senza il commento in italiano.

I partecipanti

Presentatrice e performer degli MTV EMA 2021 sarà l'artista rapper, nonché imprenditrice, Saweetie che, si esibirà anche con le sue hit "Best Friend" e "Back To The Streets" tratte dal suo prossimo album Pretty Bitch Music. Non sarà un semplice show, ma una vera e propria esperienza da non perdere per tutti i fan della musica. A salire sul palco: il Premio Grammy Ed Sheeran, che tornerà agli EMAs per la terza volta, dopo l'uscita del suo quarto album. Quest'anno l'artista ha ricevuto ben cinque nomination, tra cui "Best Artist" e "Best Pop".

E ancora per la seconda volta, invece, saranno presenti: la band rock best-seller Imagine Dragons con il loro nuovo singolo "Enemy" con il rapper e artista - anche nominato ai Grammy - J.I.D; il musicista e cantautore, vincitore del premio "Best Push" degli MTV EMA 2020, YUNGBLUD che si esibirà sul celebre palco con il suo ultimo singolo "fleabag" e Maluma, icona latina conosciuta al livello internazionale.

Debutto assoluto sul palco degli EMAs invece per: i Måneskin, la rivelazione rock italiana che sta facendo impazzire il mondo, che ha recentemente pubblicato il nuovo singolo "MAMMAMIA" e che si presenta con 3 nomination per "Best Rock", "Best Group" e "Best Italian Act"; la giovane britannica Griff, dopo l'uscita del suo primo mixtape "One Foot in Front of the Other"; la norvegese, musicista indie pop e artista di MTV PUSH, girl in red che presenterà il singolo di successo "Serotonin" tratto dal suo primo album in classifica internazionale, "If i could make it go quiet" ed, infine, la pop star internazionale Kim Petras, reduce da una performance a dir poco elettrizzante durante il pre-show dei VMAs dove ha interpretato il suo ultimo singolo "Future Starts Now".

In testa alle nomination il frontrunner Justin Bieber con ben 8 candidature. Bieber può ambire ai premi per "Best Artist", "Best Pop", ben due "Best Song" per i suoi successi globali "Peaches" con Daniel Caesar e Giveon e "STAY" con The Kid LAROI, "Best Video" per "Peaches", "Best Collaboration" insieme a The Kid LAROI e "Biggest Fans."

Doja Cat e Lil Nas X seguono Bieber con sei nomination ciascuno, entrambi in lizza per "Best Song", "Best Video" e "Best Collaboration." La superstar globale britannica Ed Sheeran ed i nuovi arrivati agli EMA, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI, seguono con cinque nomination ciascuno, tra cui quelle nelle categorie "Best Pop" e "Best Song".

Le nomination degli artisti di cui sopra includono anche il "Best Local Act" per ciascuno dei rispettivi paesi d'origine: per il "Best Italian Act" in nomination Aka7even (proclamato vincitore), Caparezza, Madame, Rkomi e Måneskin nominati anche per le categorie "Best Rock" e "Best Group".