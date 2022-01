MrBeast è stato lo YouTuber più pagato del 2021: la cifra è da capogiro

Un nuovo rapporto di Forbes ha appena annunciato che MrBeast è lo YouTuber più pagato del 2021: Il ragazzo ha guadagnato ben 54 milioni di dollari in soli 12 mesi. Una delle figure più famose di YouTube, MrBeast ha raddoppiato le visualizzazioni totali dell'anno precedente raggiungendo la cifra da capogiro di 10 miliardi di views.

Lo YouTuber, classe 1998, intrattiene il suo pubblico con show sempre più elaborati, come la volta in cui ha ricostruito l'intero set di Squid Game partecipando al concorso battle royale, o come quando si è rinchiuso in una prigione di massima sicurezza per 50 ore. I suoi video in genere ottengono decine di milioni di visualizzazioni, il che si traduce in notevoli entrate economiche.

Ma il ragazzo non guadagna soltanto attraverso gli annunci pubblicitari: l'anno scorso è stato annunciato il MrBeast Burger, un'app che consente agli utenti di ordinare cibo a marchio MrBeast da oltre 600 ristoranti associati negli Stati Uniti che finora hanno venduto oltre 5 milioni di hamburger.

Nella classifica di Youtube, al secondo posto, troviamo Jake Paul con 45 milioni di dollari di guadagni in un solo anno. Sul proprio canale Jake parla principalmente dei suoi incontri di boxe, che l'anno scorso hanno incluso match contro i combattenti di MMA Ben Askren e Tyron Woodley. Forbes riporta che oltre il 90% dei guadagni di Paul proviene dalla sua carriera di pugile.