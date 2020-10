Mr. Freeze: il produttore di Joker sogna un film sulle origini del villain di Batman

Michael E. Uslan, direttore del franchise cinematografico di Batman e produttore esecutivo di Joker, sogna un film sulla tragica storia riguardante le origini di Mr. Freeze, già raccontata in Batman: The Animated Series.

Nell'episodio Heart of Ice di Batman: The Animated Series viene presentato un villain spietato che brandisce una pistola congelante, chiamato Mr. Freeze: in realtà si tratta dello scienziato criogenico Victor Fries, una figura di fondo buona e comprensiva le cui azioni criminali vengono alimentate dallo strazio personale. Mentre era intento a mettere la sua amata moglie, Nora, in stasi per guadagnare tempo e cercare quindi una cura per la sua malattia terminale, un incidente di laboratorio espone Fries a sostanze chimiche sperimentali che lo rendono incapace di sopravvivere al di fuori di una tuta criogenica progettata per mantenere il suo corpo a temperature gelide.

Durante un panel virtuale di Wizard World, Uslan ha innanzitutto elogiato le differenti tipologie di film che nel corso dei decenni hanno raccontato la figura di Batman e dei personaggi che girano intorno a lui. "Una delle cose più sorprendenti dei film di Batman e dei film relativi all'universo di Batman, è che per tre volte ora hanno ridefinito cosa potrebbe essere un film di supereroi o fumetti" ha dichiarato Uslan. "Tim Burton l'ha fatto nell'89, Christopher Nolan con la trilogia del Cavaliere Oscuro e Todd Phillips con Joker. Ha completamente reinventato il modo in cui poteva essere realizzato il film e affrontata la storia del personaggio. È incredibile, e alla fine forse è questa la più grande eredità di Joker. Quello che ha fatto Todd, e il suo genio, può essere applicato a qualsiasi altro cattivo. Se un cattivo è stato studiato in quel modo... ci sono altre grandi possibilità".

Joker: la copertina di Empire dedicata al film

Alla domanda su quale Bat-cattivo sarebbe più adatto per un racconto sulle origini in stile Joker, Uslan ha indicato Mr. Freeze. Ricordiamo che la reinvenzione del personaggio in Heart of Ice ha permesso alla serie animata di vincere il Daytime Emmy Award per la migliore sceneggiatura in uno show animato. "Uno dei miei episodi preferiti di Batman: The Animated Series è quello che ha a che fare con Mr. Freeze e la perdita di sua moglie" ha detto Uslan. "L'empatia, le emozioni che ha creato, ho visto subito un film nella mia mente". Il produttore ha poi sottolineato che al momento non ci sono piani per un film di Mr.Freeze sulla scia di Joker.

"Mi metto il cappello da fanboy, non quello da produttore. Questo non ha niente a che fare con nessun piano. È solo un mio desiderio da fanboy, riesco a vedere come potrebbe essere presa quell'iterazione di Mr. Freeze per farci qualcosa di incredibile riguardo la sua storia passata" ha quindi concluso Uslan.