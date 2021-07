Mr. Corman: il trailer della serie con Joseph Gordon-Levitt

Mr. Corman è la nuova serie, di genere comedy, prodotta per Apple e il trailer regala le prime scene tratte dal progetto diretto e interpretato dall'attore Joseph Gordon-Levitt in attesa del debutto previsto per il 6 agosto.

Nel video si vede il protagonista mentre si divide tra il proprio lavoro come insegnante e i suoi problemi personali, essendo alle prese con ansie e frustrazioni di ogni tipo. Mr. Corman cerca però di andare avanti e affrontare gli ostacoli che si presentano sul proprio cammino, dando vita a situazioni esilaranti ed emozionanti.

Mr. Corman debutterà in tutto il mondo venerdì 6 agosto su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì.

La serie segue i giorni e le notti di Josh Corman (interpretato da Joseph Gordon-Levitt), un artista nell'animo, ma non di professione. Il suo sogno di sfondare nella musica non è andato a buon fine e insegna in una quinta elementare di una scuola pubblica nella San Fernando Valley. La sua ex fidanzata Megan lo ha lasciato, sostituita dal suo migliore amico Victor, che si è trasferito a casa sua. Nonostante sia consapevole di avere ancora molto per cui essere grato alla vita, Josh si ritrova a combattere ansia, frustrazione, solitudine e il sospetto di essere un perdente. Tristemente divertente, sentita e profonda, questa commedia drammatica parla alla generazione dei trentenni di oggi: ricchi di buone intenzioni, impoveriti dai prestiti studenteschi e desiderosi di diventare veri adulti, prima di ritrovarsi anziani.

Oltre a Gordon-Levitt, Mr. Corman vede protagonisti Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall aka Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward e Hector Hernandez.

La serie segna un ritorno in TV per Gordon-Levitt, che è cresciuto sul piccolo schermo con ruoli in più serie, in particolare il suo ruolo da co-protagonista nella commedia della NBC Una famiglia del terzo tipo.

Prodotto per Apple TV+ da A24, Mr. Corman è creato, diretto e prodotto da Joseph Gordon Levitt insieme a Bruce Eric Kaplan, Ravi Nandan e Inman Young. Pamela Harvey-White è produttrice.