Movieplayer è media partner ufficiale di Ciné – Giornate di Cinema 2025

Punto di riferimento per l'informazione cinematografica e seriale in Italia, quest'anno Movieplayer è in prima linea a sostegno dell'evento, che si terrà dal 1° al 4 luglio a Riccione

Movieplayer, punto di riferimento per l'informazione cinematografica e seriale in Italia e parte del gruppo editoriale Netaddiction, è orgoglioso di annunciare la media partnership ufficiale con Ciné - Giornate di Cinema 2025, l'evento professionale dedicato all'industria cinematografica che ogni anno anima la città di Riccione con anteprime, incontri e momenti di networking.

In occasione dell'edizione 2025, Movieplayer presenta "Un Gelato da Film", un'iniziativa realizzata in collaborazione con Ciné. L'attività prenderà vita all'interno del Palazzo dei Congressi di Riccione, dove un piccolo carretto con look vintage proporrà gelati artigianali ispirati al mondo del cinema, realizzati dalla gelateria Ciò di Riccione di Maurizio e Pierfrancesco.

Per la selezione della gelateria, Movieplayer ha potuto contare anche sul supporto di Dissapore, portale del gruppo Netaddiction e autorevole voce dell'enogastronomia italiana. Tra i gusti proposti: Pulp Fiction - Vaniglia variegata alla fragola; Il Gattopardo - Mandorla al profumo di agrumi; Notting Hill - Albicocca e menta e Mamma, ho perso l'aereo - Cioccolato al peperoncino.

Ciné – Giornate di Cinema, il pubblico in piazza

Cinema e cibo, un matrimonio perfetto con Movieplayer e Dissapore

Gli ospiti della manifestazione saranno invitati a scattare una foto con la coppetta Movieplayer, citare un film amato in cui il gelato è protagonista e condividerla menzionando @movieplayer e utilizzando l'hashtag #GelatoDaFilm.

Fabrizio Marchetti, direttore marketing e advertising di Movieplayer, ha commentato: "Noi di Netaddiction sappiamo che il cinema va anzitutto vissuto in sala. Ma sappiamo anche che la forma di intrattenimento per eccellenza nell'industria culturale italiana si sposa bene con altri interessi, tra cui il food. Vista la stagione e l'opportunità offerta da Ciné, ci piaceva molto l'idea di giocare con il gelato nella sua veste più alta, artigianale e di qualità, e soprattutto stuzzicare il pubblico con gusti e suggestioni. Ci è sembrato un tocco originale per un servizio a valore aggiunto".

Con "Un Gelato da Film", Movieplayer continua a costruire connessioni tra intrattenimento e pubblico, rafforzando il proprio ruolo di interlocutore creativo tra l'industria cinematografica e le nuove forme di racconto.

Ciné - Giornate di Cinema 2025 si terrà a Riccione dal 1° al 4 luglio 2025.