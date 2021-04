Movie of the Night: il sito web che confronta le offerte di ogni piattaforma streaming

In arrivo Movie of the Night, nuovo sito web che suddivide i numerosi servizi streaming disponibili in categorie aiutando gli spettatori a confrontare i servizi offerti da ciascuna piattaforma.

Annunciato l'arrivo di Movie of the Night, nuovo sito web che confronta le varie piattaforme streaming mettendo in evidenza i vantaggi di ogni servizio. I servizi di streaming sono diventati la merce più importante, continuando a crescere in modo sostanziale con l'aumento degli abbonati, soprattutto nell'ultimo anno.

Sono stati prodotti contenuti originali per servizi di streaming come Netflix, Amazon prime Video, HBO Max, Disney+ e molti programmi e film sono stati acquisiti per metterli a disposizione degli utenti in cataloghi sempre più ricchi e vari. Come districarsi in questo mondo in continua evoluzione? Ora c'è un sito web che aiuta a restringere il campo per gli spettatori che vogliono capire cosa guardare e dove orientarsi.

Movie of the Night offre vari grafici che separano i contenuti in varie categorie aiutando le persone che vogliono guardare qualcosa di specifico su un servizio di streaming. Il sito Web include il numero di spettacoli o film che rientrano in una categoria e fornisce agli spettatori l'elenco dei contenuti sui cinque principali servizi di streaming americani: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max e Hulu. Tuttavia, gli utenti hanno anche la possibilità di aggiungere Peacock, Paramount+ e altro. Il sito include categorie come tutti i programmi televisivi, film e spettacoli basati su specifiche valutazioni IMDb, film romantici e spettacoli adatti ai bambini.

Le statistiche delle piattaforme streaming offerte sono particolarmente significative, con Amazon Prime Video che supera gli altri servizi di streaming in quasi tutte le categorie offrendo quasi il doppio della quantità di serie rispetto a Netflix. Tuttavia, Amazon ha un numero basso di serie televisive con valutazioni IMDb elevate, seguendo in classifica Netflix e Hulu. E mentre Disney+, per il momento, possiede ovviamente la minor quantità di contenuti rispetto alle altre piattaforme, supera tutti i servizi di streaming ad eccezione di Amazon nel settore spettacoli adatti ai bambini e non è troppo indietro rispetto a Hulu per i film con valutazioni IMDb elevate.

Movie of the Night rappresenta, dunque, una guida utile per gli spettatori che vogliono scoprire quale piattaforma di streaming si adatta meglio alle loro esigenze.