Mourinho: in arrivo su Netflix la docuserie sullo 'Special One'

L'allenatore di Porto, Inter, Chelsea e Roma sarà al centro di una nuova docuserie in arrivo in streaming

Netflix ha confermato che il prossimo anno arriverà una docuserie sulla carriera calcistica di José Mourinho.

Vent'anni dopo che il 61enne ha condotto il Porto alla vittoria della Champions League, la serie esplorerà la sua vita e la sua carriera nel mondo del calcio. Il progetto sarà simile alla docuserie di grande successo dedicata a Beckham, realizzata in quattro parti, e approdata in streaming nell'ottobre dello scorso anno.

La docuserie includerà interviste a Mourinho e ai giocatori che hanno lavorato sotto la sua guida.

"Diranno che sono stato un idiota"

Mourinho si era lasciato sfuggire la notizia dell'imminente docuserie di Netflix all'inizio di gennaio, quando era ancora in carica come allenatore della Roma.

All'epoca aveva detto: "Ci sono cose che si sapranno solo più avanti, mi pagano bene! Non avevo ancora firmato con la Roma, ma avevo dato la mia parola. Arrivò un club che voleva che rompessi il mio accordo con la Roma, che non era ancora stato firmato, e io dissi di no".

Quindi, l'allenatore, autodefinitosi "Special One", aveva proseguito: "Quando uscirà il documentario tutti diranno che sono stato un idiota. Quando è arrivato il Portogallo l'ho detto subito al presidente. Quando è arrivata l'Arabia Saudita l'ho detto subito al presidente. Per questo non credo che parlino con altri allenatori alle mie spalle, per me non è così perché c'è rispetto da entrambe le parti".

Mourinho è attualmente senza lavoro dopo essere stato esonerato il 16 gennaio scorso dalla Roma, con la quale ha vinto l'Europa Conference League 2022, il primo trofeo del team in 14 anni.

Da quando si è fatto conoscere al Porto, Mourinho ha vinto 26 trofei importanti, tra cui i titoli consecutivi con il Chelsea nel 2005 e nel 2006, sotto la proprietà di Roman Abramovich, e il triplete all'Inter nel 2011. Ha vinto anche la Liga con il Real Madrid nel 2012, un altro titolo di Premier League nel 2015 quando è tornato al Chelsea e l'Europa League con il Manchester United nel 2017.