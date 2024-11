Morto Quincy Jones, leggenda della musica e storico produttore di Michael Jackson

È morto Quincy Jones, leggenda del mondo della musica che si è distinto nel corso di 70 anni di carriera come artista, bandleader, compositore, arrangiatore e produttore. Aveva 91 anni.

Jones è morto domenica sera nella sua casa di Bel Air, in California, secondo una dichiarazione condivisa con Variety dal suo rappresentante Arnold Robinson. La causa del decesso non è stata resa nota.

"Stasera, con il cuore colmo ma addolorato, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello Quincy Jones. Anche se questa è una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui", ha dichiarato la famiglia Jones nel comunicato. "Era davvero unico nel suo genere e ci mancherà moltissimo; ci conforta e ci rende immensamente orgogliosi sapere che l'amore e la gioia, che erano l'essenza del suo essere, sono stati condivisi con il mondo attraverso tutto ciò che ha creato. Attraverso la sua musica e il suo amore sconfinato, il cuore di Quincy Jones batterà per l'eternità".

We Are the World: la notte che ha cambiato il pop - una foto d'archivio

Gli esordi e il successo mondiale con Michael Jackson

L'eminenza di Jones nella comunità dello show business era così grande che in molti facevano riferimento a lui chiamandolo con una sola lettera: "Q".

Il film biografico su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua ha una data di uscita

Fattosi conoscere nel mondo del jazz, Jones è diventato una delle figure più formidabili della musica pop. Ha collezionato sei dei suoi 27 Grammy Awards per l'album "Back on the Block" del 1990 ed è stato tre volte premiato come produttore dell'anno. Per molti è probabilmente più conosciuto per le sue collaborazioni di produzione con Michael Jackson, iniziate nel 1979 con l'album solista "Off the Wall", che ha venduto circa 20 milioni di copie a livello internazionale.

Il suo seguito "Thriller" (1982) - per il quale Jones si è aggiudicato il premio di album dell'anno e il trofeo di singolo dell'anno per il brano "Billie Jean" - rimane l'album più venduto di tutti i tempi, stimato in oltre 110 milioni di copie. Jones ha poi lavorato con Jackson per il suo disco n. 1 del 1987, "Bad".

Nel 1985, Jones è balzato agli onori della cronaca internazionale come produttore di "We Are the World" di USA for Africa, il singolo dedicato agli aiuti per la carestia in Africa; Jackson è stato coautore della canzone insieme a Lionel Richie e ha guidato il cast di voci all-star. Recentemente, Netflix gli ha dedicato un documentario.

Joseph Marcell e Will Smith in Willy il principe di bel air

Quincy Jones nel cinema e in tv

Il produttore è stato il primo afroamericano a scrivere la colonna sonora di un grande film, L'uomo del banco dei pegni del 1964, e ha ricevuto sette nomination agli Oscar per la migliore colonna sonora e canzone originale. Nel 1995 ha ricevuto il premio umanitario Jean Hersholt dell'AMPAS, un'altra prima volta per un artista nero.

Will Smith si unisce al cast di "Willy, Il Principe di Bel Air" per la reunion (FOTO)

Ha lavorato anche in TV come produttore esecutivo della sitcom degli anni '90 della NBC Willy, Il Principe di Bel Air, che ha portato il rapper Will Smith alla ribalta come attore. Oltre al reboot di Bel-Air del 2022, ha prodotto in seguito le serie comiche In the House e MadTV, il documentario di 10 ore del 1995 The History of Rock 'N' Roll, il documentario del 2014 Keep on Keepin' On e l'adattamento del 2023 de Il colore viola diretto da Blitz Bazawule.