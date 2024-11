Quincy Jones, la toccante richiesta di Jamie Foxx: "Per favore, saluta mia sorella"

Jamie Foxx ha reso omaggio al compianto Quincy Jones a pochi giorni dalla sua morte, all'età di 91 anni. La star di The Burial ha pubblicato un messaggio su Instagram ringraziandolo per il suo lavoro e soprattutto per il modo in cui ha accolto la sorella DeOndra Dixon, nata con la sindrome di Down e scomparsa nel 2020.

L'attore si è aggiunto alle altre star che nelle ultime ore hanno ricordato una delle leggende della musica internazionale che lavorò con i più grandi divi musicali e diverse celebrità di Hollywood, nel corso della sua longeva carriera.

Caro Quincy

Ecco il testo pubblicato da Foxx:"Caro Quincy, grazie. Grazie per aver donato al mondo la musica, grazie per aver dato luce al mondo, grazie per aver dato al mondo un esempio di come dovrebbe essere un grande essere umano. Ci hai insegnato a vivere, a cogliere ogni momento della vita".

In seguito, il ringraziamento per l'attenzione nei confronti della sorella:"Grazie per il modo in cui hai accolto mia sorella. L'hai trattata con gentilezza e grazia, le hai permesso di sentirsi una superstar. Lei ti ama, proprio come tutti noi. Per favore, salutala, se la incontri nel tuo angelico viaggio".

Gratitudine

Nel post, Jamie Foxx ha ringraziato Quincy Jones per tutte le volte che è venuto in visita a casa sua e li ha benedetti con le sue meravigliose storie:"Sei unico, quando Dio ti ha creato si è preso una pausa di trenta minuti perché aveva appena creato qualcuno di speciale. Non hai idea dell'impatto che hai avuto su un giovane del Texas, l'impatto che hai avuto sul mondo intero non verrà mai dimenticato".

Il famoso produttore musicale Quincy Jones è scomparso nella sua abitazione di Los Angeles circondato dalla sua famiglia, come ha specificato il suo publicist Arnold Robinson, qualche giorno fa.