È morto Mario Corso, il grande giocatore dell’Inter e della nazionale Italiana

Ci ha lasciato Mario Corso. Il calciatore della grande Inter di Helenio Herrera è morto oggi all'età di 78 anni, l'annuncio è stato dato dalla squadra nerazzurra su Twitter. Straordinario interprete del ruolo del cacio è passato alla storia per le sue punizioni a foglia morta.

É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile #FCIM pic.twitter.com/AqD47xWNtX — Inter (@Inter) June 20, 2020

Mario Corso è morto dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, nato a Verona era diventato uno dei punti di forza della grande Inter di Helenio Herrera. Prima della 'mano di Dio' di Diego Armando Maradona, era esistito il 'piede di Dio' di Mariolino, come disse l'allenatore della squadra israeliana dopo un incontro tra le due nazionali: "Siamo stati bravi, ma ci ha battuti il piede sinistro di Dio". Ha vinto quattro scudetti e due Coppe dei Campioni, sempre con la sua Inter, squadra nella quale ha militato per sedici stagioni consecutive prima di finire la carriera con la maglia del Genoa.

Per capire la statura di Mario Corso basta riportare la dichiarazione dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti all'Ansa: "Mario era l'unico calciatore che Pelè dichiaratamente avrebbe voluto nel suo Brasile: questo per far capire ai giovani la portata della classe del mio amico". Mario Corso ha giocato 23 partite nella nazionale italiana segnando 4 reti ed è stato candidato per tre volte al Pallone d'oro. L'Inter ha annunciato che domani contro la Sampdoria giocherà portando il lutto al braccio e sarà osservato un minuto di raccoglimento.