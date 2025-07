È morto l’attore di Star Trek e Belli e dannati: Tom Troupe si è spento a 97 anni

A pochi giorni di distanza dal suo 97° compleanno, l'attore Tom Troupe, conosciuto principalmente per i suoi ruoli da caratterista in tantissimi film e nelle serie televisive, è scomparso a Beverly Hills.

Ad annunciare la morte di Troupe è stata la famiglia dell'attore. Sono tantissimi i credit accumulati da Tom Troupe nel corso della sua carriera, soprattutto sul piccolo schermo.

La lunga carriera di Tom Troupe

L'ultima apparizione sullo schermo di Tom Troupe, secondo IMDb è stato Time Out, un cortometraggio del 2019. Tra le serie televisive nelle quali ha recitato spiccano Star Trek, Cagney & Lacey, Mission: Impossible, Cin Cin, La signora in giallo e Organizzazione U.N.C.L.E. Dopo il debutto in scena a Broadway, ne Il diario di Anna Frank nel 1957, ha recitato in diversi spettacoli e scritto, nonché diretto, la pièce Th Diary of a Madman, monologo poi adattato nel film Sofi, da lui stesso interpretato.

Formatosi nella scuola di recitazione del Greenwich Village, partecipò a film come La brigata del diavolo con William Holden, Che!, biopic su Che Guevara, in cui hanno recitato due leggende come Omar Sharif e Jack Palance.

Omar Sharif in Fuoco su di me

L'attore è stato sposato dal 1964 fino alla sua morte nel 2023 con Carole Cooke. L'attrice, conosciuta anche per il ruolo in Sixteen Candles, cult generazionale diretto da John Hughes, è morta per un'insufficienza cardiaca all'età di 98 anni. In Belli e dannati, Tom Troupe ha recitato al fianco di due giovani astri nascenti di Hollyood come Keanu Reeves e River Phoenix, entrambi tra gli interpreti più richiesti dell'epoca, reduci da grandi successi come Stand By Me - Ricordo di un'estate di Rob Reiner, al fianco di Will Arnett, Jerry O'Connell e Cory Feldman, e Point Break - Punto di rottura di Kathryn Bigelow, al fianco di un altro grande interprete dell'epoca come Patrick Swayze, che aveva appena finito di girare Ghost - Fantasma.