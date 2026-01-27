Morto il doppiatore Davide Lionello, figlio di Oreste: era la voce di Chunk ne I Goonies

L'uomo, 52 anni, è stato travolto dal treno della metropolitana a Roma ma la sorella Alessia ha chiesto che sia fatta chiarezza sugli spostamenti del fratello.

Davide Lionello, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è scomparso a 52 anni domenica pomeriggio a Roma, travolto dal convoglio di una metropolitana della Linea A nella stazione di Subaugusta, in direzione Battistini.

In base a quanto raccontato dai testimoni e dalle forze dell'ordine, Lionello si è suicidato, gettandosi sui binari poco prima dell'arrivo del treno. In ogni caso, la sorella Alessia Lionello, ha chiesto che si faccia luce sul motivo della sua presenza nella stazione della metropolitana.

La malattia di Davide Lionello e l'appello della sorella

Da tempo, Davide Lionello era in cura per il bipolarismo che gli era stato diagnosticato e negli ultimi due anni era seguito all'interno di una clinica capitolina. Anche per questo motivo, la famiglia ha chiesto che sia fatta luce su come si siano svolti i fatti che hanno portato al suicidio.

Secondo Alessia Lionello, la morte del fratello è una tragedia evitabile, come ha raccontato all'Adnkronos:: "Tutta la famiglia ha combattuto per salvarlo, negli ultimi anni gli sono stata vicina, troppi medicinali, troppi farmaci, sono riuscita a fargli togliere un solo farmaco che gli impediva i movimenti. Davide non voleva morire, non voleva lasciare sua figlia, con la sua morte ha ucciso la sua malattia contro la quale si sentiva impotente".

Jeff Cohen doppiato da Davide Lionello in I Goonies

La sorella ha proseguito: "Davide aveva da tempo una malattia bipolare, aveva continui up e down, era fortemente depresso, era curato in una clinica romana, poteva uscire accompagnato o con uno della famiglia. Non riesco a capire perché si trovasse da solo ieri. Con questa morte, forse, mio fratello ha voluto uccidere la sua stessa malattia, il suo mal di vivere, non aveva più fiducia nella medicina, non aveva più fiducia in se stesso, non aveva più speranza nel suo futuro. Sono convinta che non sia stato seguito e curato come avrebbe dovuto. Ho combattuto, lottato soprattutto negli ultimi anni, per salvare mio fratello, ho parlato con i medici chiedendo aiuto e cercando di cambiare le terapie, non ci sono riuscita. Ho perso".

La carriera di Davide Lionello

Il padre Oreste Lionello era conosciuto per essere la voce storica di Woody Allen e per aver fatto parte della compagnia del Bagaglino con Pippo Franco e Leo Gullotta. Davide Lionello era fratello dei doppiatori Luca, Cristiana e Alessia.

Nel corso della sua carriera nel mondo del doppiaggio aveva prestato la voce a parecchi personaggi conosciuti come Charlie Custer in Holly e Benji, Chunk (Jeff Cohen) ne I Goonies, oltre a Vern Tessio (Jerry O'Connell) in Stand by Me - Ricordo di un'estate e Corey Feldman in Gremlins. Stava collaborando con la sorella ad un documentario sul padre, previsto in uscita nel 2027, nel centenario della sua nascita.