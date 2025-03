Morto Bruno Pizzul: lo storico telecronista sportivo aveva 86 anni

Fra tre giorni avrebbe compiuto 87 anni, Bruno Pizzul, che è morto oggi, mercoledì 5 marzo 2025, all'ospedale di Gorizia. Voce storica del giornalismo italiano nel vero senso della parola, perchè milioni di italiani hanno imparato a riconoscerlo, con il suo inconfondibile timbro, proprio grazie alle telecronache sportive.

Fin dai Mondiali del 1986, infatti, è stato il telecronista della Nazionale di calcio, ruolo che ha ricoperto fino al 2002. Il legame con il mondo del calcio, però, era iniziato ben prima, quando da giovanissimo, per passione, aveva deciso di intraprendere la carriera del calciatore, interrotta presto per via di un brutto infortunio.

Bruno Pizzul ci ha raccontato cinque Mondiali degli Azzurri

Una foto di Bruno Pizzul

Dopo il tentativo fallito come sportivo, Bruno Pizzul si dedicò per qualche anno all'insegnamento di italiano, storia e geografia, ma a cambiare completamente la sua vita professionale fu un concorso per radio-telecronisti indetto dalla RAI nel 1969 e rivolto ai giovani laureati del Friuli Venezia Giulia.

Qualche mese dopo, nell'aprile del 1970, prestò per la prima volta la sua voce al racconto di una partita, Juventus-Bologna, evento a cui pare arrivò in forte ritardo. Fatto questo che, evidentemente, non compromise una carriera stellare appena inziata.

In totale Pizzul ci ha raccontato cinque Mondiali (da quando, nel 1986, prese il posto di un altro celebre commentatore, Nando Martellini) e quattro Europei (più tutte le partite di qualificazione) della Nazionale italiana di calcio.

Conduttore per alcune trasmissioni sportive ancora in RAI, ha partecipato come telecronista e ospite anche a Quelli che il calcio e a La domenica sportiva. Nel 2013, invece, accettò di raccontare la Partita del cuore: alla conduzione c'era Fabrizio Frizzi.

L'ultimo impegno risale al 2022, anno in cui ha condotto una sua rubrica, Tutto molto bello,nella trasmissione di Dazn Supertele, condotta da Pierluigi Pardo.

Inseparabile dalla moglie Maria (che lo accompagnava ovunque, anche perchè Bruno Pizzul non aveva la patente), ha avuto insieme a lei tre figli, Fabio, Silvia e Carla.