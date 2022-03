Morto l'attore ucraino Pasha Lee durante gli scontri a Kiev, aveva 33 anni

Pasha Lee, attore, doppiatore e presentatore tv ucraino, è morto a soli 33 anni questa domenica: secondo quanto riferito da Deadline la star ucraina è stata uccisa a Irpin, sotto i bombardamenti delle forze russe che occupano la città situata a ovest di Kiev.

L'attore era molto noto nel suo Paese e si era arruolato nell'esercito ucraino fin dall'inizio dell'invasione russa. Sul suo profilo Instagram ci sono due foto in cui indossa l'uniforme militare e nella didascalia dell'ultima immagine aveva scritto: "Sorridiamo perché ce la faremo e tutto sarà Ucraina".

L'attore, in patria, era conosciuto anche come doppiatore: aveva doppiato svariati personaggi in pellicole del calibro de 'Il Re Leone' e 'Lo Hobbit', secondo quanto si legge in un post su Facebook del presidente dell'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina.

Pasha Lee ha recitato in diversi programmi televisivi e in film come "The Fight Rules" di Oleksii Shaparev e "Shadows of Unforgotten Ancestors" di Lyubomyr Levytsky. La sua morte è stata riportata dall'agenzia di stampa ucraina Ukrinform che ha citato il capo dell'Unione nazionale dei giornalisti Serhuy Tomilenko.