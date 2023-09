Morto Armando Sommajuolo: volto del Tg di La7, aveva 70 anni

Il giornalista Armando Sommajuolo è moorto oggi, il 28 settembre. Era un volto noto al pubblico televisivo per aver condotto il telegiornale sia su TMC che su La7. Sommajuolo si era ritirato nel 2015, e la notizia della sua morte è stata annunciata da Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, attraverso un post su Facebook ed Instagram.

Il messaggio di addio di Armando Sommajuolo a Enrico Mentana

"Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015 - ha scritto Enrico Mentana nel post condiviso sui social - Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari". La causa della morte non è stata divulgata né da Enrico Mentana né dalla famiglia Sommajuolo."

Chi era Armando Sommajuolo

Armando Sommajuolo era nato nato il 12 gennaio 1953 a Roma dove ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1976 presso l'emittente privata Teletevere. Nel 1988, si è unito a TMC, che in seguito è diventata LA7 nel giugno del 2001.

Nell'emittente che oggi appartiene al gruppo Cairo Communication ha lavorato anche come inviato speciale, qualifica che ricopre dal 1995, ha seguito quasi tutte le maggiori crisi internazionali dei successivi anni: Albania, Kosovo, Somalia, Ruanda, Burundi, Zaire, Afghanistan, Timor Est, Ucraina, Pakistan

Armando Sommajuolo, nel Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi ha ricevuto la menzione speciale della giuria nel 1995 con un reportage sul genocidio in Ruanda e nel 1999 per il suo lavoro di inviato in Albania e Kosovo. Nel 2006 è stato finalista col reportage Assalto alla rete scritto con la collega Silvia Resta sulla situazione a Ceuta e Melilla.

Nell'estate del 2010, con l'arrivo al TG LA7 di Enrico Mentana, Armando Sommajuolo ha condotto con Tiziana Panella il magazine giornaliero LIFE in onda tutti i giorni dalle 12:30 alle 13:30. Nel marzo 2011 è tornato alla redazione esteri del Tg ed è stato inviato speciale a Bengasi, durante la Guerra civile libica. Nel luglio 2011 è tornato a condurre l'edizione delle 13:30 del TG La7, e il 23 luglio 2011 ha passato a condurre l'edizione delle 20, alternandosi a Gaia Tortora e ad Enrico Mentana.

Il 24 aprile 2015 Armando Sommajuolo ha annunciato il suo ritiro, ospite del TG LA7 condotto da Enrico Mentana, e nel successivo fine settimana ha condotto i suoi due ultimi TG prima di andare in pensione.

Il saluto di Armando Sommajuolo al suo pubblico

Alla fine del video pubblicato in questa pagina il saluto di Armando Sommajuolo nell'ultimo telegiornale condotto prima di ritirarsi e qui riportato "Bene allora ci siamo, questo è l'ultimo telegiornale ho condotto dopo trent'anni passati in questa azienda lo studio è pieno di gente e anche un pochino emozionato. Io voglio ringraziarvi al di fuori di ogni retorica perché so che molti di voi mi seguono da trent'anni e mi hanno cazziato quando c'era da cazziarmi e mi hanno supportato e sopportato nei momenti diciamo più bui quindi veramente vi voglio ringraziare tutti".

La polimeica finale contro alcune testate giornalistiche: "Permettetemi di ringraziare pubblicamente il Direttore Enrico Mentana che venerdì scorso mi ha commosso sorpreso passando quel servizio giornalistico che mi è stato dedicato e stringendomi poi la mano al termine di questo servizio ringraziandomi così in diretta. Al contrario di quanto scritto da alcuni piccoli giornali in questi giorni io invece ho apprezzato moltissimo quest'atto che considero un atto di gentilezza da parte del direttore nei miei confronti ma si sa che l'interpretazione della realtà spesso riflette, essendo soggettiva, il proprio modo di essere e se si è volgari si interpreta la realtà in modo volgare. Grazie a tutti, io ho altre cose da fare da questo momento in poi. Buona vita arrivederci!"