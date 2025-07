È morto Alan Bergman, paroliere premio Oscar di Come eravamo e Yentl: aveva 99 anni

Il paroliere Alan Bergman, vincitore di Oscar, Emmy e Grammy Award, è scomparso nella sua casa di Los Angeles, all'età di 99 anni. Storica era la sua collaborazione con la moglie Marilyn Bergman, durata oltre sei decenni.

Insieme hanno lavorato alla scrittura dei testi di canzoni originali indimenticabili come The Windmills of Your Mind, The Way We Were, e In the Heat of the Night.

La carriera di Alan Bergman insieme alla moglie Marilyn

I Bergman hanno scritto centinaia di canzoni principalmente per cinema e tv, facendo da ponte tra l'era del tradizionale Great American Songbook, e la sensibilità pop moderna degli anni '60, '70 e '80.

Robert Redford e Barbra Streisand in Come eravamo

Grazie al loro tocco poetico e al talento melodico dei loro collaboratori, le canzoni dei Bergman hanno arricchito film di grandi cineasti come Sydney Pollack, Norman Jewison e Richard Brooks.

Il ricco palmarès dei coniugi Bergman grazie alla musica e al cinema

I Bergman hanno vinto tre premi Oscar: nel 1969 per Il caso Thomas Crown (The Windmills of Your Mind), nel 1974 per Come eravamo (The Way We Were, che gli permise di vincere anche il Grammy) e nel 1984 per la colonna sonora di Yentl.

Mandy Patinkin e Barbra Streisand in una scena di Yentl

In totale hanno ricevuto 13 nomination, cinque delle quali collaborando con Michel Legrand. Paul Williams, paroliere e presidente di ASCAP, ha ricordato con queste parole Alan Bergman:"Alan Bergman apparteneva a una categoria rara di parolieri. Insieme a Marilyn, creò rime eleganti e immagini indimenticabili che resteranno per sempre impresse nella memoria. Amavo le sue canzoni e la sua generosità d'animo. Quando Alan mi incoraggiò all'inizio della mia carriera di autore, come fece con tanti altri, fu per me un momento importantissimo. Alan, sarai per sempre una leggenda del songwriting".

Marilyn e Alan si sposarono nel febbraio 1958 e collaborarono professionalmente per tutta la loro carriera:"Scrivere era la nostra passione, la nostra gioia. Ci piaceva scrivere, scrivevamo ogni giorno. Quando ami ciò che fai e lo fai con qualcuno che ami, tutto funziona meglio".