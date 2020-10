Morta Suor Stella de La prova del cuoco, Antonella Clerici: "è un periodo terribile"

Suor Stella de La prova del cuoco è morta: Antonella Clerici ha dato la notizia sui social parlando di "un periodo terribile", visto che la conduttrice solo qualche giorno fa ha detto addio al suo mentore, il giornalista sportivo Gianfranco De Laurentiis.

Stella Okadar, suora francescana, era arrivata negli studi de La prova del cuoco per merito di Antonella Clerici che l'aveva conosciuta grazie a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Nel cooking show Suor Stella gestiva lo spazio Il diavolo e l'acqua santa, dove il diavolo era rappresentato dallo chef Andrea Mainardi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2. L'annuncio sui social è stato dato dalla stessa Antonella Clerici che ha pubblicato un post in cui ha scritto "un periodo davvero terribile... ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso". La Clerici pochi giorni fa aveva detto addio a Gianfranco De Laurentiis, il giornalista sportivo con cui aveva condotto Domenica Sprint.

Suor Stella è stata salutata anche da Andrea Mainardi che rispondendo al post della Clerici ha commentato: "Antonella sono rimasto senza parole. Ci eravamo sentiti poco tempo fa dove mi aveva scritto un bellissimo messaggio per il mio papà... ti ricordi quando provavamo a farle bere i miei cocktail in trasmissione?"

Suor Stella Okadar era nata a Crniče, un villaggio della Bosnia ed Erzegovina. Oltre a La prova del cuoco, aveva partecipato a una puntata de L'istruttoria di Giuliano Ferrara, raccontando gli stupri in Bosnia durante la guerra civile e a I fatti vostri.

Autrice di vari libri di cucina tra cui Quel che passa il convento e Il dragoncello e l'acqua santa, ha insegnato all'Istituto Sacro Cuore di Roma ed è stata volontaria presso il carcere di Regina Coeli.