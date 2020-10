Gianfranco De Laurentiis: è morto lo storico giornalista sportivo della RAI

Gianfranco De Laurentiis, 81 anni, è morto nella notte del 14 ottobre del 2020. È stato uno dei volti storici del giornalismo sportivo della RAI conducendo trasmissioni di grande successo come Dribbling.

Gianfranco De Laurentiis è morto nella notte del 14 ottobre 2020 all'età di 81 anni. È stato uno dei volti storici del giornalismo sportivo della RAI, tra i suoi incarichi quello di direttore della Tgs, la Testata giornalistica sportiva della RAI dal 1993 al 1994.

Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis.

Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai Gianfranco. #Rip — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) October 14, 2020

La morte di Gianfranco De Laurentiis è stata annunciata su Twitter da Alessandro Antinelli: "Il mio primo maestro in RAI è stato Gianfranco De Laurentiis - ha scritto il cronista sportivo della RAI - Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all'angolo della bocca. Mancherai Gianfranco". Anche il giornalista Enrico Varriale ha salutato il collega su Twitter "La scomparsa di Gianfranco De Laurentiis addolora quanti lo hanno conosciuto apprezzandone la grande professionalità e signorilità. È stato il mio primo direttore a RaiSport".

Nato a Roma nel gennaio del 1939, Gianfranco De Laurentiis ha iniziato la sua carriera di giornalista professionista con il Corriere della Sera. In RAI era entrato nel 1972. Il suo primo programma di successo è stato Eurogoal che ha condotto con Giorgio Martino dal 1977 al 1994. Nel corso del programma venivano mandati in onda immagini delle coppe internazionali e dei campionati di calcio europei, furono i due giornalisti a creare il termine 'eurogoal' per indicare un goal particolarmente bello, soprattutto se calciato fuori dall'area di rigore.

Durante la sua lunga carriera ha presentato Domenica Sprint dal 1987 al 1996 con altri colleghi che gli sono stati affiancati nei nove anni di conduzione, tra questi Antonella Clerici. Per un anno è stato alla guida del TGS, la testata sportiva della RAI. Subito dopo insieme ad Alessandra Casella ha condotto La Domenica sportiva.

Grande appassionato di Formula 1 è stato alla guida di Pole Position. Il programma andava in onda prima e dopo di tutti i Gran Premi di Formula 1, la RAI possedeva ancora i diritti dei Grandi Eventi. Ha lavorato anche a RAI International conducendo con Ilaria D'Amico la trasmissione sportiva La giostra del gol. Ha presentato inoltre Gol-flash, Diretta sport, Numero 10 con Michel Platini e Stadio Sprint.