È morta Loni Anderson, icona della tv americana anni ’80: denunciò gli abusi dell'ex marito Burt Reynolds

A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno è scomparsa l'attrice Loni Anderson, come annunciato dalla sua storica addetta stampa Cheryl J. Kagan ai media.

Loni Anderson è morta in un ospedale di Los Angeles in seguito ad una lunga malattia, come confermato ai fan e ai lettori nelle scorse ore da Associated Press.

L'addio a Loni Anderson, sex symbol anni '80

"Siamo affranti nell'annunciare la scomparsa della nostra amata moglie, madre e nonna" ha dichiarato la famiglia Anderson in un comunicato ufficiale.

Primo piano di Loni Anderson

Conosciuta principalmente soprattutto negli USA per il ruolo di Jennifer Marlowe nella sit-com CBS WKRP in Cincinnati, dal 1978 al 1982, ricevette tre nomination ai Golden Globe e due Emmy per la serie. Nel 2021, Loni Anderson parlò in questi termini dello status di sex symbol che aveva acquisito: "Non avrei mai pensato di diventare la sex symbol Loni Anderson ma lo accetto. Penso di essere stata abbastanza fortunata da poter interpretare molti ruoli diversi e la sex symbol era parte di questo. Ho preso tutto ciò che la mia carriera ha offerto e lo abbraccio. Le mie nipoti lo trovano esilarante!".

L'unione con Burt Reynolds e l'accusa di violenze

Durante le riprese di Stroker Ace nel 1983 si innamorò del co-protagonista Burt Reynolds. I due divennero una delle coppie più potenti di Hollywood, e si sposarono nel 1988 con una cerimonia top-secret nel ranch di Reynolds a Jupiter, in Florida, e in seguito adottarono un figlio, Quinton.

La relazione turbolenta con il marito terminò nel 1994 con il divorzio. Reynolds definì 'una stupida mossa' sposare Anderson ma quest'ultima, attaccando l'ex moglie nella sua autobiografia pubblicata nel 2015. Loni Anderson affrontò il tema del divorzio nel 1995, accusando Reynolds di averla picchiata diverse volte mentre si trovava probabilmente sotto l'effetto di sostanza stupefacenti: "Burt diceva sempre che nessuno mi avrebbe creduto perché lui era Mr. Wonderful e il mondo lo amava".

Lo accusò anche di non pagare puntualmente gli alimenti per il figlio e l'attore nel 2015 chiuse il contenzioso con un versamento di oltre 150.000 dollari. A metà anni '90, Loni Anderson pubblicò un'autobiografia nella quale fece riferimento anche alla turbolenta relazione con Burt Reynolds. Sposatasi quattro volte, Loni Anderson nel 2008 convolò a nozze con il musicista Bob Flick.