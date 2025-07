È morta Connie Francis, regina del rock 'n' roll: la sua Pretty Little Baby è tornata virale grazie a TikTok

La cantante e icona della musica anni '50 divenne conosciuta anche in Italia per la cover di Quando quando quando di Alberto Testa e Tony Renis.

All'età di 87 anni è scomparsa la cantante Connie Francis, conosciuta soprattutto negli Stati Uniti per essere considerata la 'prima regina del rock 'n' roll', e tornata in auge anche in Italia grazie a TikTok.

Ad annunciare la scomparsa della star della musica, morta due settimane dopo il ricovero in una struttura ospedaliera, è stato l'amico Ron Roberts, con un post pubblicato su Facebook.

Il ritorno virale su TikTok di Connie Francis e il messaggio d'addio dopo la sua morte

Lo scorso 4 luglio, la cantante aveva pubblicato su Facebook un post in cui rassicurava i suoi fan circa le condizioni di salute ma dal 2 luglio Francis era in ospedale, ricoverata a causa di forti dolori.

"È con il cuore straziato e profonda tristezza che vi informo della scomparsa della mia cara amica Connie Francis, avvenuta ieri sera" ha scritto Roberts sui social nella giornata di giovedì.

Nonostante fosse una star degli anni '50, Connie Francis tornò virale a sorpresa su TikTok con una delle sue canzoni più famose Pretty Little Baby, incisa nel 1962 e circolata parecchio sul social a distanza di 63 anni dalla pubblicazione.

Il successo di Connie Francis negli anni '50

Contemporanea di Elvis Presley e Brenda Lee, Connie Francis, tra gli anni '50 e gli anni '60 è stata una delle cantanti americane maggiormente popolari, con diversi singoli in Top 10 come Who's Sorry Now e My Heart Has a Mind Of Its Own.

È stata la prima artista donna ad avere una hit al primo posto della classifica Billboard con la canzone Everybody's Somebody's Fool. Nata in New Jersey con il nome di Maria Concetta Franconero, più tardi assunse il nome d'arte di Connie Francis.

Nonostante il contratto con MGM negli anni '50, i suoi primi singoli non ebbero successo ma riuscì a conquistare il pubblico grazie a hit come My Happiness e registrò una versione inglese della famosa canzone italiana di Tony Renis, Quando quando quando. Negli anni '60 recitò in alcuni film come La spiaggia del desiderio, commedia romantica adolescenziale con George Hamilton.