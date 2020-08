Moonbase 8: Showtime ordina la serie con John C. Reilly e Fred Armisen

Moonbase 8 sarà la nuova comedy prodotta da Showtime con protagonisti John C. Reilly, Fred Armisen e Tim Heidecker. Come anticipa il titolo, il progetto è ambientato nel mondo degli astronauti e la prima stagione sarà composta da sei puntate.

I personaggi principali vivono in una base della NASA situata a Winslow, in Arizona, e stanno affrontando l'addestramento necessario ad alimentare le proprie speranze di partire per una missione nello spazio.

In Moonbase 8 si seguiranno Skip (Fred Armisen), Rook (Tim Heidecker) e Cap (John C. Reilly). Mentre stanno lavorando per completare il proprio addestramento, una serie di inaspettate circostanze obbliga gli astronauti a mettere in dubbio la propria sanità mentale, la fiducia reciproca e se sono adatti ai viaggi nello spazio.

Le tre star avranno inoltre il ruolo di produttori esecutivi in collaborazione con Jonathan Krisel (Baskets), regista degli episodi

Jana Winograde, presidente di Showtime, comunicato con l'annuncio della produzione: "In un anno in cui siamo stati tutti costretti ad affrontare la vita in spazi ristretti, siamo felici di aver ottenuto questo approccio alla vita in cattività con sogni di fuggire verso qualcosa di molto più grande. Nonostante lo show sia stato prodotto prima della pandemia, le tematiche affrontate sono attuali, e grazie a Fred, Tim, John e Jonathan, il suo umorismo è senza tempo".