Monza-Milan, Trofeo Berlusconi: dove vederla in Tv, streaming e le probabili formazioni

Stasera si gioca Monza-Milan, partita valida per assegnare il primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, che ha coperto la carica di presidente per entrambi i club.

Monza-Milan si sfidano stasera 8 agosto alle 21:00 a poche settimane dall'inizio del campionato. La posta in palio è il Trofeo Berlusconi, coppa creata pochi giorni dopo la morte di Silvio Berlusconi, l'uomo che ha fatto grande il Milan nell'era di Sacchi ed ha portato il Monza per la prima volta in serie A nella stagione 2020-21. Ecco dove vedere l'incontro in chiaro ed in streaming e le probabili formazioni.

Monza-Milan in chiaro

Monza-Milan si affrontano alle 21:00 a Monza nella cornice dello stadio U-Power Stadium, dai più conosciuti come Brianteo, che per l'occasione farà registrare il tutto esaurito. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Canale 5. La serata sarà presentata da Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari e al commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordocampo Alessio Conti e Claudio Raimondi.

Monza-Milan in streaming

Monza-Milan sarà visibile anche in streaming gratuito. L'incontro sarà disponibile in esclusiva su Sportmediaset.it, TgCom24.it e Mediaset Infinity.

Il programma dell'evento

Prima della gara, avrà luogo un evento emozionante: l'esibizione del Volo, il gruppo musicale italiano celebre in tutto il mondo, accompagnato da una coreografia di piccoli tifosi che entreranno festosamente sul terreno di gioco.

Al termine della partita è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della prima coppa intitolata al presidente che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari, Petagna. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.