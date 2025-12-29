Monty Python, Eric Idle: "Il politicamente corretto oggi impedirebbe i nostri film"

La star comica è convinto che oggi la maggior parte degli sketch e degli spettacoli del celebre gruppo britannico non potrebbero essere più realizzati.

Eric Idle, storico membro dei Monty Python, è stato ospite del podcast The Adam Buxton Podcast, e ha confessato di sentirsi fortunato ad aver potuto fare comicità con i Monty Python in un'epoca in cui era permesso tutto.

Secondo Idle, oggi ci sarebbe maggior tensione intorno a molte delle battute del gruppo comico e parecchie di esse, a suo dire, non sarebbero nemmeno oggetto di scrittura. Il comico ha specificato che, ciò che lui definisce politically correct, impedirebbe un certo tipo di comicità.

Le critiche di Eric Idle

"L'unica forma di censura che esistesse era la BBC e in realtà non ci dava fastidio" ricorda Idle "Quindi non era che tutti dicessero: 'Oh, questo non puoi dirlo, questo non puoi dirlo'. Non vivevamo in quei tempi. Non saremmo stati in grado di fare la maggior parte di ciò che abbiamo fatto. Ancora oggi non puoi cantare molte delle mie canzoni".

Una scena di Brian di Nazareth

Un esempio citato da Eric Ilde è la presa in giro di Yoko Ono, moglie di John Lennon, come figlia di Adolf Hitler, che potrebbe essere mai scritta, nonostante Ono avesse apprezzato, all'epoca, la caricatura.

Il legame con i Beatles

Eric Idle era molto amico di uno dei Beatles in particolare, George Harrison, e fu proprio quest'ultimo a finanziare Brian di Nazareth: "Lei [Yoko Ono] lo adorava. Loro adoravano il fatto che fosse la figlia di Hitler. Perché la stampa la trattava in quel modo. Veniva trattata come questo mostro orribile. Quindi, essere rappresentata come la figlia di Hitler li faceva scoppiare a ridere entrambi. Pensavano fosse davvero divertente".

L'attore ha proseguito: "Sì, ovviamente deve avere senso dell'umorismo. Non puoi vivere con i Beatles o con persone di Liverpool senza avere senso dell'umorismo. La chiamavano con nomi terribili ed era giapponese, e si comportavano in modo piuttosto vile con lei. Quindi essere la figlia di Hitler è un po' come... devi spingerti oltre per essere divertente".