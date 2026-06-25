Montmartre, stasera il finale su Canale 5: le anticipazioni e la verità sulla stagione 2

Céleste è ormai vicina a scoprire chi ha ucciso suo padre, mentre Rose e Arsène affrontano decisioni che potrebbero cambiare il loro futuro. Ecco cosa accadrà nell'ultima puntata e cosa sappiamo sul destino della serie francese

Va in onda stasera su Canale 5 in prima serata l'ultima puntata di Montmartre, la serie francese ambientata nella Parigi di fine Ottocento che nelle scorse settimane ha seguito le vicende di Céleste, Rose e Arsène.

Nel finale di stagione i nodi vengono finalmente al pettine: la protagonista scoprirà la verità sulla morte del padre, mentre gli altri personaggi saranno chiamati a fare scelte decisive per il proprio futuro.

Montmartre, le anticipazioni dell'ultima puntata

Céleste è sempre più convinta che la morte del padre non sia stata accidentale e continua a indagare insieme a Léon. Le divergenze sul caso, però, mettono a dura prova il loro rapporto, destinato ad attraversare una fase particolarmente delicata.

Nel frattempo Rose, dopo aver lasciato alle spalle il passato e il bordello da cui era riuscita a fuggire, spera di costruire una nuova vita accanto a Charles. La giovane, tuttavia, deve fare i conti con l'ostilità della Contessa, madre dell'uomo, che non vede di buon occhio la relazione. Sentendosi fuori posto al castello, Rose decide di andarsene.

Anche Arsène affronta un momento complicato. Il brillante ingegnere scopre infatti che il padre ha lasciato una pesante eredità di debiti e sceglie di riallacciare i rapporti con il fratello. Parallelamente continua a lavorare al progetto del primo motore elettrico, sostenuto dall'amico pugile Octave.

Le indagini sulla morte del padre di Céleste arrivano però a una svolta decisiva quando Léon sospetta il coinvolgimento di un collega corrotto. Poco dopo sarà la stessa Céleste a scoprire l'identità dell'assassino e a mettere a punto un piano per smascherarlo e ottenere giustizia proprio alla vigilia di Natale.

Nel finale trovano spazio anche le vicende di Rose, che torna al castello della Contessa per salvare Charles in una rischiosa operazione clandestina, e quelle di Arsène, che si innamora di Youri. I due scelgono di vivere il loro amore lontano dagli sguardi degli altri, mentre Arsène accetta di sposare una donna per convenienza, salvo rendersi conto che quella scelta non può renderlo felice.

Montmartre 2 si farà? La risposta ufficiale sul sequel

Molti fan si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione del period drama di TF1. La risposta è no: Montmartre è stata concepita sin dall'inizio come una miniserie chiusa. A confermarlo è la produttrice Aline Panel, che al sito francese Puremédias ha dichiarato: "Abbiamo subito scartato l'idea di una seconda stagione; la storia era conclusa. Ci saremmo ripetuti".

Nonostante la storia di Céleste e dei suoi fratelli sia ufficialmente terminata, l'universo produttivo non si ferma. TF1 è infatti già al lavoro su un progetto antologico composto da diversi drama che esploreranno e metteranno in luce la storia di altri celebri e storici quartieri di Parigi.