Monster Pets: un nuovo cortometraggio di Hotel Transylvania in anteprima su YouTube

Monster Pets è il nuovo cortometraggio di Hotel Transylvania, visionabile in anteprima su YouTube sul canale di Sony Pictures Italia.

Monster Pets, un nuovo cortometraggio di Hotel Transylvania, sarà visibile da oggi sul canale YouTube di Sony Pictures Italia, Claudio Bisio tornerà a doppiare Drac, il protagonista della saga, insieme a Cristiana Capotondi nel ruolo di Mavis.

In Monster Pets, Tinkles, l'adorabile e gigantesco animale domestico di Drac, ha più energie di sempre e vuole giocare a palla con il suo padrone. Drac, troppo impegnato a sbrigare le faccende dell'hotel, decide di trovare un nuovo compagno di giochi per il suo mostruoso cucciolo. Dopo una serie di tentativi falliti, il piano di Drac si complica quando Tinkles sceglie un inaspettato compagno.

Genndy Tartakovsky, già ideatore del franchise Hotel Transylvania, è il produttore esecutivo del cortometraggio insieme a Michelle Murdocca. "Cosa accadrebbe se tutta la squadra di Drac possedesse un animale domestico? Non potevamo essere più emozionati di tornare nel mondo di Hotel Transylvania se non per esplorare tutto il divertimento e l'adorabile frustrazione degli animali domestici attraverso una lente mostruosa." Hanno spiegato i registi di Monster Pets, Jennifer Kluska e Derek Drymon.

"Questo corto è stato un atto d'amore da parte dei team Sony Pictures Animation e Sony Pictures Imageworks. In questi tempi, siamo grati di poter regalare delle risate sincere alle famiglie di tutto il mondo." Ha aggiunto Christian Roedel, il produttore di Monster Pets. "Il franchise di Hotel Transylvaniaè dedicato alle famiglie ed è stato un onore avere al nostro fianco i nuovi membri del team Jennifer e Derek, lo spettacolare duo di registi che prenderà le redini di questo emozionante nuovo capitolo." Il capitolo finale del franchise, Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso usxcirà nelle sale cinematografiche il 2 settembre di quest'anno e sarà prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.