Monica Vitti: l'omaggio della RAI in TV e in streaming

La RAI rende omaggio, in TV e in streaming, a Monica Vitti, scomparsa oggi all'età di 90 anni, antidiva dal fascino magnetico, spartiacque con i modelli di attrice e donna convenzionali della sua epoca.

Nata a Roma nel 1931, è stata uno dei volti e una delle voci più importanti per cinema, teatro e televisione, almeno fino a quando la malattia non l'ha allontanata dal pubblico.

Le reti principali

Dramma della gelosia

I programmi contenitore in diretta di Rai1, Rai2 e Rai3 hanno dato immediatamente spazio alla notizia della scomparsa, con approfondimenti e interviste. Su Rai1, in terza serata, verrà riproposto un "Sottovoce" che la vide protagonista.

Su Rai2, alle 21.20, Rai Documentari presenta "Vitti d'arte, Vitti d'amore", serata dedicata ai novant'anni dell'attrice, scritta e diretta da Fabrizio Corallo; a seguire lo storico film La Tosca, diretto da Luigi Magni che la vide protagonista accanto a Gigi Proietti e Vittorio Gassman, sulle musiche di Armando Trovajoli.

Rai3 ha riproposto nel pomeriggio (è possibile recuperarne la visione in streaming su RaiPlay) Amori miei - regia di Steno, con Johnny Dorelli, Enrico Maria Salerno ed Edwige Fenech - che valse a Monica Vitti il David di Donatello nel 1979. Al talento della Vitti sarà dedicato anche "Blob", in onda a partire dalle 20:00.

Giovedì 3 febbraio su Rai3 alle 21:20 andrà in onda il film Dramma della gelosia - tutti i particolari in cronaca, regia di Ettore Scola, che vide accanto a Monica Vitti Marcello Mastroianni e Giancarlo Giannini.

Rai Storia

Tutte le testate, televisive e radiofoniche, hanno dedicato e dedicheranno al ricordo dell'attrice scomparsa servizi nelle edizioni dei notiziari. Nello specifico la TgR approfondisce le occasioni in cui Monica Vitti ha "vissuto" le regioni italiane, soggiornandovi o girando film. Su Rai Storia (canale 54) alle 20:40 andrà in onda "Monica Vitti. Che cos'è un'attrice" uno speciale diretto da Caterina Intelisano che ripercorre la sua carriera attraverso interviste e immagini di repertorio di sue apparizioni in trasmissioni come "Studio Uno", "Serata d'onore", "Milleluci", "Canzonissima", e di backstage di film come La ragazza con la pistola, Deserto rosso, fino a Flirt, uno dei suoi ultimi lavori.

A seguire, alle 23:00, "Monica Vitti in Tv" un omaggio tratto da "Monica Vitti, sono un'attrice" di Nicoletta Leggeri e di M. Cristina Pilli e Viviana Pregadio, che offrirà alcuni suoi celebri passaggi televisivi: da "Serata d'onore" del 1993 a "Teatro 10" del 1972 con Alberto Lupo, fino alla premiazione con il Leone D'Oro.

Rai Movie e Rai Premium

Rai Movie (canale 24) offrirà alle 19:20 il film Qui comincia l'avventura, regia di Carlo Di Palma con Monica Vitti, Claudia Cardinale e Ninetto Davoli.

Rai Premium (canale 25) manderà in onda alle 23:05 il film Il mistero di Oberwald, di Michelangelo Antonioni.

Il 3 febbraio su Rai Movie alle 23:20 verrà proposto il capolavoro di Michelangelo Antonioni La notte - Orso d'Oro e David di Donatello 1961 - con Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti.

In streaming

Monica Vitti - l'attrice è nata il 3 novembre 1931, sotto il segno dello Scorpione

RaiPlay rende omaggio alla grande Monica Vitti, con una collezione dal titolo 'Ciao Monica'. Una ricca offerta per ritrovare le migliori interpretazioni di un'icona del cinema italiano, dotata di grande verve e di una voce inimitabile. Un'attrice molto amata dai grandi registi che l'hanno diretta, da Antonioni a Monicelli a Scola, e la partner ideale dei mostri sacri della commedia all'italiana, da Sordi a Gassman a Mastroianni. Tra i film più importanti troviamo "Amori miei", "Dramma della Gelosia", "La Notte". Imperdibile il documentario "Vitti d'Arte, Vitti d'Amore", che ne ripercorre l'ascesa artistica tra cinema e la TV, dove è stata ospite in diversi programmi.

Anche RaiPlay Sound, il nuovo portale Rai dedicato all'audio, riserva una selezione per riascoltare tutte le puntate di "Monica o come tu mi vuoi" un programma del 1968 di Andrea Camilleri che realizzò uno dei più accurati e affettuosi ritratti che mai siano stati dedicati a Monica Vitti. E poi le partecipazioni a Gran Varietà insieme a Marcello Mastroianni o il personaggio di "Suora Monica e lo strozzino" che la vedeva come presenza fissa in questo programma della domenica.

Disponibile all'ascolto la versione radiofonica di Polvere di stelle del 1973 e La ragazza con la pistola di Mario Monicelli del 1968. E ancora, una puntata di "Pezzi da 90" di Radio2 che raccoglie tutte le sue partecipazioni ai programmi di verità di questa rete negli anni '60 e '70.