Monica Comegna è morta a 43 anni, aveva recitato in South Kensington e Stiamo bene insieme

L'attrice Monica Comegna è morta il 2 febbraio 2023 dopo una malattia improvvisa; in carriera aveva recitato in film come South Kensington e nella serie Stiamo bene insieme.

Monica Comegna è morta all'età di 43 anni nella giornata di giovedì 2 febbraio 2023, dopo essere stata ricoverata all'ospedale Renzetti di Lanciano.

Secondo le prime notizie emerse online, l'attrice ha avuto una febbre molto alta salita improvvisamente dopo un viaggio in treno e le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente.

L'attrice Monica Comegna aveva iniziato la sua carriera alla fine degli anni '90 con ruoli in film come Terra Rossa, diretto da Giorgio Molten, e South Kensington, la commedia di Carlo Vanzina con star Rupert Everett, Elle Macpherson ed Enrico Brignano.

In carriera ha recitato inoltre nel film Rai intitolato Una famiglia per caso e nella serie Stiamo bene insieme, con la parte di Rocchina.

Comegna era stata ricoverata in ospedale e i medici non sono riusciti a salvarle la vita dopo che le sue condizioni sono peggiorate velocemente.

Monica lascia il compagno Enrico e la figlia Nina.