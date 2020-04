Monica Bellucci e Vincent Cassel fanno i "conti" in quarantena e lei critica l'ex marito

Monica Bellucci e Vincent Cassel abitano nello stesso quartiere di Parigi ma anche in questo periodo di quarantena l'attrice italiana non risparmia qualche critica all'ex marito.

Monica Bellucci punzecchia l'ex marito Vincent Cassel che non è molto interessato alla vita scolastiche delle figlie. E cosi, nonostante siano vicini di casa e di quarantena, l'attrice si ritrova a passare i pomeriggi tra tabelline e quadrilateri, come riportato dal portale diredonna.it.

Monica Bellucci e Vincent Cassel abitano nello stesso quartiere di Parigi e hanno due figlie nate dal loro matrimonio: Deva e Léonie che hanno rispettivamente quindici e nove anni. Nonostante le ragazze vadano spesso dal padre, Vincent non le aiuta con i compiti e la cosa sta facendo spazientire Monica. La ragazzina anche in questo periodo di quarantena ha moltissimi compiti da fare "Sto dietro ai compiti di Léonie - racconta Monica -ci passo praticamente intere giornate. Il mio mondo adesso ruota intorno alle tabelline e ai perimetri dei quadrilateri". A questo punto l'attrice italiana lancia una frecciata all'ex marito "fra l'altro, spero che a un certo momento anche Vincent comincerà a occuparsi di tutto questo".

La protagonista de La Riffa si dice preoccupata per l'emergenza Coronavirus in Francia dove la situazione non è ancora sotto controllo, ma nel frattempo vorrebbe un Vincent più collaborativo. I rapporti tra Monica Bellucci e Vincent Cassel non sono mai stati buoni, e la vicinanza durante la quarantena non sta migliorando la situazione.