Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel a Venezia per l'evento di Dolce & Gabbana (FOTO)

Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel hanno fatto parte degli invitati alla prestigiosa sfilata di Dolce & Gabbana, tenutasi questo fine settimana a Venezia. Le due sono state immortalate in una foto che sta entusiasmando i social, con migliaia di persone che hanno esaltato tutta la bellezza trasmessa dalla madre alla figlia.

Nelle scorse ore, Venezia ha fatto da scenario all'attesissima sfilata di Dolce & Gabbana, a cui ha assistito un pubblico esclusivo, che comprendeva anche Jennifer Lopez, Sean Combs, Doja Cat, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Ciara, Monica Bellucci, Christian Bale, Dame Helen Mirren e Kitty Spencer. I due stilisti hanno presentato la loro ultima collezione Alta Moda in un luogo che fino ad ora non ha mai ospitato una sfilata, ovvero Piazza San Marco. Gli invitati sapevano di doversi aspettare qualcosa di straordinario, e gli stilisti hanno rispettato le loro aspettative.

Oltre alle modelle che hanno sfilato, non sono passate inosservate Monica Bellucci e sua figlia Deva, avuta con il suo ex Vincent Cassel. Le due si sono presentate più eleganti che mai, entrambe con un abito nero. E se l'attrice viene da sempre considerata il simbolo della bellezza tutta italiana, sua figlia sembra aver ereditato tutto il fascino sia della madre che del padre.

Già il mese scorso, Monica Bellucci e Deva Cassel erano state immortalate in uno scatto scelto per la copertina di Vogue. In quell'occasione, l'attrice di Malèna aveva raccontato in che modo sua figlia ha giustificato la scelta di apparire al suo fianco: "Mi ha detto, 'perché l'ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia ed ora che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada di nuovo'". Riguardo il loro legame, poi, l'attrice ha detto di parlare con lei unicamente in italiano ed ha aggiunto: "Io e lei non abbiamo scontri, mai. Sono una madre dolce, cerco di prenderla sempre dal verso del pelo. Lei è così, libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di nulla".

Alla sfilata di Dolce & Gabbana, Jennifer Lopez è invece apparsa in un voluminoso mantello ricamato, Helen Mirren in un corpetto ingioiellato e Doja Cat in una gonna argentata fluttuante.