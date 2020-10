Monica Barbaro si calerà nei panni della figlia di Arnold Schwarzenegger in un'avventura di spie avvincente per il piccolo schermo.

Monica Barbaro sarà la figlia di Arnold Schwarzenegger in una nuova serie tv spy, ancora priva di titolo, incentrata sulle gesta del popolare divo austriaco.

Stumptown: Monica Barbaro in una scena della serie

Nello show creato da Nick Santora (già autore di Scorpion), la star Arnold Schwarzenegger avrà il ruolo di un padre coinvolto con la figlia in un'avventura globale ambientata nel mondo delle spie. Al momento il plot è top scret, anche se pare che lo show avrà alcuni elementi in comune con True Lies.

Questo per Schwarzy sarà il primo ruolo da protagonista sul piccolo schermo della star del cinema ed ex governatore della California dopo aver lavorato in tv in occasione di Celebrity Apprentice. La star del cinema collabora da tempo con Skydance, con cui ha realizzato film come Terminator Genisys e Terminator: Dark Fate.

Prossimamente vedremo Monica Barbaro in Top Gun: Maverick nel ruolo dell'interesse sentimentale del personaggio di Miles Teller. Il film uscirà nei cinema nel luglio 2021.