Money Road con Fabio Caressa stasera su TV8 e SKY, anticipazioni del 5 giugno: Asia Argento tentatrice

Questa sera torna su Sky, NOW e in chiaro su TV8 il reality con Fabio Caressa Money Road dove ogni scelta può cambiare tutto. Nuova tentazione sbloccata: il minimarket di Asia Argento.

Dimenticate i classici reality: Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo alza la posta in gioco con qualcosa di completamente nuovo. Dodici concorrenti, un trekking estremo nella giungla malese e un montepremi da difendere ad ogni costo (ma che si è già abbassato). Dopo il debutto in simulcast della scorsa settimana, il secondo episodio promette colpi di scena, litigi e nuove alleanze. In onda stasera, giovedì 5 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, il programma sarà visibile anche in chiaro su TV8 dalle 21.30.

Il gruppo, guidato dalla voce inconfondibile di Fabio Caressa, continua il suo cammino tra fango, sudore e strategie. La cifra iniziale di 300.000 euro è già scesa a 293.300 dopo le prime tentazioni. E il peggio (o il meglio?) deve ancora venire.

Shopping sotto le palme: il market di Asia Argento

Money Road, il cast

In questa nuova tappa, la giungla si trasforma in un bazar tropicale. A tentare i concorrenti ci sarà un minimarket d'eccezione gestito da Asia Argento, pronta a sedurre con comfort e oggetti utili, ma con un prezzo da pagare: ogni acquisto riduce il bottino comune. Tra la necessità e un po' di (sano?) egoismo, ogni scelta sarà un rischio. E le tensioni tra i partecipanti, già anticipate nella prima puntata, promettono scintille.

New entry e nuove dinamiche

A complicare la marcia arriverà un nuovo compagno di viaggio: Sandro, 52 anni, professore di lingue da Alessandria. I dodici concorrenti dovranno decidere in 48 ore se accoglierlo o lasciarlo fuori dalla Compagnia delle Tentazioni. Un test di fiducia in un momento in cui il caldo, la fame e la stanchezza iniziano a farsi sentire.

Money Road si gioca tutto su un equilibrio instabile tra solidarietà e tornaconto personale. Ogni cedimento alle lusinghe intacca il montepremi, ma aiuta a resistere a condizioni proibitive. Con solo acqua, riso e fagioli nel kit di sopravvivenza, la posta in gioco è tanto fisica quanto mentale. La giungla malese è solo il primo ostacolo: il vero pericolo potrebbe essere il gruppo stesso.