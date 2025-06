Money Road, Fabio Caressa torna stasera su SKY e NOW con ostacoli e tentazioni: le anticipazioni del 19 giugno

Cosa sei disposto a sacrificare per arrivare fino in fondo? È questa la domanda che aleggia sul quarto episodio di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, il reality di Sky Original guidato da Fabio Caressa, in onda questa sera giovedì 19 giugno su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Il gruppo dei concorrenti si addentra sempre più nella giungla malese, e tra sudore, fatica e colpi bassi, il trekking verso il montepremi finale (attualmente a quota 245.350 euro) si trasforma in un banco di prova per nervi, alleanze e stomaci vuoti.

Una sfida che si gioca sul filo delle calorie per i concorrenti di Money Road

Money Road

Questa settimana il gioco si arricchisce di una nuova regola: finalmente si potrà guadagnare qualcosa. In palio ci sono 5.000 euro, ma solo se i dodici concorrenti riusciranno a spartirsi esattamente 162 grammi di torta. Semplice? Solo in apparenza, considerando le condizioni estreme e le tensioni ormai evidenti tra alcuni membri della Compagnia.

La prova della torta si trasforma in un test di collaborazione millimetrica. E a peggiorare le cose arriva un'altra irresistibile tentazione: una trattoria italiana, con tanto di tovaglie a quadretti, menù nostrano e profumo di casa. Cedere significa far calare il montepremi. Ma a stomaco vuoto e dopo giorni di riso bollito, chi riuscirebbe davvero a dire di no?

Tra addii possibili e strategie da reality

La trattoria, nuova tentazione

Il gruppo inizia a sgretolarsi sotto il peso delle decisioni. Benedetta, casalinga milanese, ha tra le mani un "check out ticket" che potrebbe aprirle la via del ritorno a casa... ma solo dopo una trattativa economica con Fabio Caressa. Intanto, Marco - leader di giornata - prova a mantenere compatto un team sempre più diviso tra chi pensa al bene comune e chi comincia a giocare da solista. Strategie, alleanze e tradimenti: il viaggio nel reality diventa sempre più teso.

Con il passare delle tappe, Money Road conferma la sua formula vincente: resistenza fisica, prove surreali e un crescendo di dinamiche psicologiche che ricordano più un survivor game che un semplice gioco a premi. Chi riuscirà ad arrivare fino in fondo senza cedere (troppo) alle tentazioni?