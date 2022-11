Mondiali Qatar 2022: Qatar-Ecuador, dove vedere la partita inaugurale in TV e in streaming

Oggi alle 17:00 iniziano i Mondiali di calcio: Qatar-Ecuador è il match inaugurale, dove vederlo in TV e in streaming

Qatar-Ecuador è la partita che inaugura i Mondiali di calcio in Qatar: il match si gioca oggi alle 17:00 ora italiana su RAI 1. La prima fase vede le 32 squadre partecipanti divise in otto gironi. Come di consuetudine il paese ospitante, incluso nel gruppo A, gioca la prima partita del torneo.

Qatar-Ecuador in televisione

Qatar-Ecuador sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 1, La partita si gioca all'Al Bayt Stadium di Al Khor, in Qatar. Il fischio d'inizio del match sarà dato alle 17:00.

Qatar-Ecuador in Streaming

Il match Qatar-Ecuador si potrà seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Qatar-Ecuador Telecronisti

Il match inaugurale dei mondiali sarà raccontato da Stefano Bizzotto, al suo fianco, per il commento tecnico, siederà Lele Adani.

Probabili Formazioni

Ecuador: Plata e Ibarra a supporto di Estrada. Cifuentes e Caicedo ai lati del play Gruezo, Estupiñan sulla corsia mancina difensiva.

QATAR: Al Sheeb; Ro-Ro, Salman, Al-Rawi, A. Hassan, Amin; Hatem, Boudiaf, Al-Haydos; Almoez, Afif.