Mondiali Qatar 2022, oggi in TV, dove vedere le partite dei quarti: orari e diretta TV e streaming

Per i Mondiali Qatar 2022, oggi 10 dicembre si svolgono due incontri validi per i quarti di finale: ecco a che ora e dove vederli e le probabili formazioni

Oggi 10 dicembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. Gli incontri si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sulle formazioni.

Siamo entrati nella fase quarti di finale ad eliminazione diretta, chi vince può continuare a coltivare il sogno mondiale, chi perde torna a casa. In caso di parità al 90′ si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. Le partite di ieri hanno qualificato per le semifinali Croazia e Argentina

Marocco-Portogallo in televisione

Marocco-Portogallo si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Cornice dell'incontro sarà l'Al Thumama Stadium di Doha. La telecronaca del match è stata affidata a Dario Di Gennaro, come sempre, al suo fianco, per il commento tecnico ci sarà Andrea Stramaccioni.

Probabili Formazioni

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva.

Inghilterra-Francia in televisione

Inghilterra-Francia si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Le due squadre si affrontano all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Il telecronsta del match sarà Alberto Rimedio, al suo fianco c'è Antonio Di Gennaro per il commento tecnico.

Probabili Formazioni

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris ; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Gli incontri di oggi in streaming

Gli incontri di oggi si potranno seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.