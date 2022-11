Mondiali Qatar 2022, Marocco-Croazia, Germania-Giappone e Spagna-Costa Rica : orario e canale RAI

Oggi 23 novembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Marocco-Croazia, Germania-Giappone e Spagna-Costa Rica. Gli incontri della mattinata e del pomeriggio si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni.

Gli incontri di oggi in televisione

Marocco-Croazia

Marocco-Croazia si gioca oggi alle 11:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. La partita si disputerà allo Stadio Al-Bayt di Al Khawr. Il match del girone F sarà raccontato da Dario Di Gennaro, commento tecnico a cura di Andrea Stramaccioni.

Germania-Giappone

Germania-Giappone si gioca oggi alle 14:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. Il match si giocherà al Khalifa International Stadium di Doha. La telecronaca del girone E sarà curata da Stefano Bizzotto, con il commento tecnico di Daniele Adani.

Spagna-Costa Rica

Spagna-Costa Rica si gioca oggi alle 17:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. La sede del match è l'Al Thumama Stadium di Doha. La telecronaca sarà curata da Luca De Capitani, il commento tecnico è affidato a Sebino Nela.

Gli incontri di oggi in streaming

Marocco-Croazia, Germania-Giappone e Spagna-Costa Rica si potranno seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Probabili Formazioni

Marocco-Croazia

MAROCCO: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

CROAZIA: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic, Kramaric, Perisic.

Germania-Giappone

GERMANIA: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Hofmann, Musiala, Gnabry; Müller.

GIAPPONE: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; J. Ito, Kamada, Minamino; Asano.

Spagna-Costa Rica

SPAGNA: Unai Simon; Carvajal, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Ansu Fati.

COSTA RICA: Navas; C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell.