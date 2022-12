Mondiali Qatar 2022, Francia-Argentina: orario e probabili formazioni della finale

Oggi 18 dicembre per la finale dei Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Francia-Argentina. Siamo arrivati all'atto conclusivo di questa manifestazione e al termine della partita sapremo la squadra che scriverà il suo nome nell'Albo d'oro della competizione. I transalpini difendono il titolo conquistato nel 2018 nella finale contro la Croazia. Francia-Argentina si potrà vedere in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sulle formazioni.

Come per i turni precedenti, anche nella Finale in caso di parità al 90′ si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.

Francia-Argentina in televisione

Francia-Argentina si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 e Rai 4K, canale 101 del digitale terrestre. Le due squadre si affrontano allo stadio Iconico di Lusail. La finale sarà racconta da Alberto Rimedio, al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Antonio Di Gennaro.

Francia-Argentina in streaming

Francia-Argentina si potrà seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.

Probabili Formazioni

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.