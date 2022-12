Mondiali Qatar 2022, dove vedere Argentina-Croazia: orari e diretta TV e streaming

Oggi 13 dicembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Argentina-Croazia. La prima semifinale si potrà vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sulle formazioni.

Siamo arrivati al penultimo atto di questo mondiale. Oggi si decide la prima finalista di Qatar 2022. Come per i turni precedenti, in caso di parità al 90′ si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.

Argentina-Croazia in televisione

Argentina-Croazia si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Le due squadre si affrontano al Lusail Iconic Stadium. A raccontare l'incontro ci sarà Stefano Bizzotto, per il commento tecnco la RAI si affida a e Lele Adani.

Probabili Formazioni

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di Maria, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric.

Argentina-Croazia in streaming

Argentina-Croazia si potào seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.