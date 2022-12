Mondiali Qatar 2022: Calendario dell'1 dicembre, dove vedere le partite di oggi in diretta TV e streaming

Oggi 30 novembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Croazia-Belgio, Canada-Marocco, Giappone-Spagna e Costa Rica-Germania. Gli incontri si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni. Oggi si decide il destino delle otto squadre, siamo all'ultima giornata della fase a gironi. Le prime due passano il turno, le ultime due torneranno a casa

Partite del Gruppo F

Croazia-Belgio in televisione

Croazia-Belgio si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Cornice dell'incontro sarà lo stadio Stadio Ahmad bin Al. Telecronista del match sarà Alberto Rimedio con Antonio Di Gennaro al commento tecnico.

Probabili Formazioni

CROAZIA (4-3-3), la probabile formazione: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct. Dalic

BELGIO (3-4-2-1), la probabile formazione: Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku. Ct. Martinez

Canada-Marocco in televisione

Canada-Marocco, si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport + HD canale 58 del digitale terrestre. Il match si gioca allo stadio Al Thumana. La partita sarà raccontata da Dario Di Gennaro, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Probabili Formazioni

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; David, Larin.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Classifica Gruppo F

CROAZIA: 4 punti (differenza reti +3)

MAROCCO: 4 punti (differenza reti +2)

BELGIO: 3 punti (differenza reti -1)

CANADA: 0 punti (differenza reti -4) - ELIMINATO

Partite del Gruppo E

Giappone-Spagna in televisione

Giappone-Spagna si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 terrestre. La partita si gioca allo Stadio Khalifa. La telecronaca sarà di Stefano Bizzotto, supportato per il commento tecnico di Lele Adani.

Probabili Formazioni

GIAPPONE (3-4-3): Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Ko Itatura; Yamane, Kamada, Morita, Nagatomo; Kubo, Asano, J. Ito.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.

Costa Rica-Germania in televisione

Costa Rica-Germania si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport + HD canale 58 del digitale terrestre. L'incontro si gioca allo stadio Al Bayt. . La telecronaca è affidata a Luca De Capitani, il commento tecnico a cura di Sebino Nela.

COSTA RICA (5-4-1): Keylor Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Musiala, Goretzka, Sané; Füllkrug.

Classifica Gruppo E

SPAGNA: 4 punti (differenza reti +7)

GIAPPONE: 3 punti (differenza reti 0)

COSTA RICA: 3 punti (differenza reti -6)

GERMANIA: 1 punto (differenza reti -1)