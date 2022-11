Mondiali Qatar 2022: Calendario del 30 novembre, dove vedere le partite di oggi in TV e streaming

Oggi 30 novembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Tunisia-Francia, Australia-Danimarca, Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico. Gli incontri si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni. Oggi si decide il destino della otto squadre, siamo all'ultima giornata della fase a gironi. Le prime due passano il turno, le ultime due torneranno a casa.

Partite del Gruppo D

Tunisia-Francia in televisione

Tunisia-Francia si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Cornice dell'incontro sarà l'Education City Stadium di Doha. Telecronista dell'incontro sarà Alberto Rimedio con Antonio Di Gennaro al commento tecnico.

Probabili Formazioni

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Drager, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi; Sliti, Jebali, Msakni. Ct. Kadri

FRANCIA (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Konaté, Saliba, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Veretout, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

Australia-Danimarca in televisione

Australia-Danimarca si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport + HD canale 58 del digitale terrestre. Il match si gioca allo stadio Al Janoub di Al Wakrah. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani, il commento tecnico a cura di Sebino Nela.

Probabili Formazioni

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Nelsson, Andersen; Kristensen, Højbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrøm, Damsgaard; Braithwaite.

Classifica Gruppo D

Francia punti 6

Australia punti 3

Danimarca punti 1

Tunisia punti 1

Partite del Gruppo C

Polonia-Argentina in televisione

Polonia-Argentina si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 terrestre. La partita si gioca allo Stadio 974 di Doha. La telecronaca sarà di Stefano Bizzotto, supportato per il commento tecnico di Lele Adani.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Michniewicz

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. Ct. Scaloni

Arabia Saudita-Messico in televisione

Arabia Saudita-Messico si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport + HD canale 58 del digitale terrestre. L'incontro si gioca allo stadio Lusail Iconic di Lisail. Il match sarà raccontato da Dario Di Gennaro, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Ghannam; Al-Abed, Al-Najei, Kanno; Al-Buraikan, Al-Shehri, S. Al-Dawsari. All. Renard

MESSICO (4-3-3): Ochoa; J. Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega. All. Martino

Classifica Gruppo C

Polonia punti 4

Argentina punti 3

Arabia Saudita punti 3

Messico punti 1

Gli incontri di oggi in streaming

Gli incontri di oggi si potranno seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.